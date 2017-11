Sidi Bel-Abbès : Les enseignements d’une campagne

21 jours durant, les candidats des 16 formations politiques en lice se sont dépensés sans compter pour convaincre l’électorat de la justesse de leurs programmes et du choix judicieux opéré dans l’élaboration des listes en se souciant évidemment des impératifs et exigences d’un mandat et en se conformant aux orientations de leurs instances exécutives. Ils ont le plus souvent privilégié le travail de proximité pour sillonner le territoire de la wilaya dans la perspective de mobiliser la population. Des propositions ont été présentées et des suggestions formulées pour améliorer les prestations de service public, améliorer les conditions d’accueil du citoyen, rétablir la confiance et développer la cité. Il faut dire que des idées innovantes ont été parfois véhiculées pour enrichir le débat et attirer l’attention de l’électeur. Les candidats de niveau universitaire ont excellé dans les approches de développement et de promotion en insistant sur la nécessité de dynamiser l’investissement productif pour la création des richesses et le renforcement des capacités matérielles et humaines de la commune. Le volet des ressources humaines fut effectivement au centre des préoccupations des formations politiques au vu de l’organisation prévalant dans la commune, cellule de base du développement et son sous-encadrement pesant sur le fonctionnement et atténuant de l’efficacité dans l’action d’édification. Une grande problématique pour les communes des zones rurales notamment qui éprouvent de surcroît des contraintes de recrutement en plus du manque de ressources financières. Une véritable radioscopie a été opérée au titre de cette campagne électorale qui fut mise à profit pour situer les faiblesses de la gestion communale et relever l’importance de concept de la décentralisation, ce mode efficace de traitement de la chose publique localement.

Pour l’APW, cet organe de délibération et de contrôle, la revendication première a été l’élargissement de ses attributions particulièrement dans la conception des programmes de développement et la planification des équipements en fonction des besoins de la région pour s’assimiler à un parlement de wilaya veillant au respect de la réglementation en vigueur et suivant de près l’exécution d’un plan de charge. C’est dire toute la dimension du débat engagé, même peu perceptible, par le commun des citoyens généralement préoccupé par le logement et l’emploi et habitué à des discours classiques faits uniquement de promesses. Sur un autre registre, la communication grâce aux réseaux sociaux, était intense pour que les candidats se relayent sur les pages facebook, présentent leur programmes et affichent leurs ambitions au-delà naturellement de l’hostilité parfois de quelques commentaires qui s’explique par la déception dû à l’échec des assemblées précédentes.

Des progrès donc dans la communication et la projection sont enregistrés et à comptabiliser au compte de l’approfondissement du concept démocratique sûrement.

A. Bellaha