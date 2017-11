M. Abdelkader Bensalah, président du conseil de la Nation : « l’enracinement de l’acte de vote »

Le Conseil de la nation a appelé hier les citoyens à faire des élections locales de jeudi, «un rendez-vous national», en se rendant massivement aux urnes, pour exprimer leur choix et élire leurs représentants au sein des Assemblées communales et de wilaya, a indiqué un communiqué du conseil.

Le bureau du Conseil de la nation, présidé par Abdelkader Bensalah, après concertation avec les présidents des groupes parlementaires qui y sont représentés, sur les élections locales prévues jeudi 23 novembre 2017, appelle les citoyens à faire de ces élections, un rendez-vous national, «en affluant vers les centres de vote et en exprimant leurs voix pour choisir leurs représentants au sein des Assemblées communales et de wilaya, convaincus que les Algériennes et les Algériens où qu'ils soient sont fiers d'appartenir à ce grand pays», précise la même source. «Les citoyens exprimeront cette fierté, cette appartenance et cet amour de la patrie, mais aussi leurs aspirations à un avenir meilleur, en se rendant massivement aux urnes pour exprimer leur choix et élire les hommes et les femmes qui assumeront avec responsabilité le prochain mandat électoral, et ce au service des citoyens et citoyennes dans les communes et les wilayas», ajoute-t-on de même source. Le Conseil de la nation considère que «cette échéance nationale traduit les réalisations du pays, notamment en matière de consécration de la bonne gouvernance, de l'approfondissement de la pratique démocratique, de l'édification de l'État de droit dans le cadre des réformes initiées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à l'effet de réaliser les objectifs escomptés en consacrant les fondements de l'État, en optimisant la gestion des instances élues, sur les plans national et local, en renforçant leur rôle dans le cadre des dispositions de la nouvelle Constitution qui a conforté le processus démocratique à travers des garanties sans précédent concernant la régularité et la transparence des élections».

Le Conseil de la nation a souligné que les élections locales «témoignent clairement de l'enracinement de l'acte de vote, étant une pratique qui exprime la citoyenneté et consacre la volonté populaire», saluant «les grands efforts consentis par les pouvoirs publics pour assurer la réussite de ce rendez-vous».

Il a également salué les partis politiques et les candidats indépendants qui «ont œuvré à rehausser le niveau de la compétition électorale», se félicitant par ailleurs «des progrès enregistrés dans l'organisation de cet évènement national marquée par une maturité politique et un sens élevé de la citoyenneté». (APS)