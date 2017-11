Arav : La couverture audiovisuelle s'est déroulée dans des conditions régulières

La couverture audiovisuelle de la campagne des élections locales du 23 novembre 2017 s'est déroulée dans des «conditions régulières», a indiqué hier l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), affirmant qu'«aucune plainte n'a été enregistrée». «Au terme de cette campagne, et par-delà son contenu, l'ARAV ne relève pratiquement pas de dépassement significatif à cet égard, ni dans la forme ni dans le fond. Aucune plaine n'a été enregistrée de la part de partis ou de candidats. Par voie de conséquence, l'Autorité de régulation de l'audiovisuel estime que la couverture audiovisuelle de la campagne électorale s'est déroulée dans des conditions régulières», a souligné l'ARAV, dans un communiqué. La campagne électorale pour le renouvellement des Assemblées communales et de wilaya (APC/APW) a été clôturée, dimanche à minuit. L'ARAV rappelle, en outre, avoir mis en place, tout au long de la campagne électorale, et en vertu de la loi, «un dispositif de veille permanente, par lequel elle a pu suivre toutes les grilles de programmes en lien avec la couverture de la campagne pour les élections locales du 23 novembre 2017, diffusées sur l'ensemble des chaînes de radio et de télévision publiques nationales, au même titre que les chaînes privées accréditées». «L'objectif était, dans un premier temps, de constater, puis de consigner, avant l'éventualité de faire appliquer la loi contre tout dépassement ou irrégularité, quelles qu'en soient la nature et les circonstances», note l'ARAV, précisant que cette veille «couvrait aussi bien les émissions d'expression directe, selon leur répartition réglementaire en termes d'ordre de passage et de volume horaire, que les débats, meetings, tables rondes et journaux télévisés». Tout en assurant n'avoir constaté «aucun manquement professionnel caractérisé durant la veille observée», l'ARAV a, enfin, appelé l'ensemble des médias audiovisuels au «strict respect» de la période de silence réglementaire. (APS)