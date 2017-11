Scrutin des locales du jeudi, M. Djamel Kaouane, ministre de la Communication : « Une campagne très réussie »

Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a certifié, hier, chiffres et arguments à l’appui, que le prétendu monopole exercé par l’État sur la publicité publique, s’il est mystifié par certains, demeure toutefois récusable, et dans sa sémantique et dans son contenu.

M. Kaouane, qui a inauguré hier le nouveau siège de l’Agence de la messagerie express (AME) de l’Anep, sis à Ouled Fayet (Alger), a eu à s’exprimer, au cours d’une conférence de presse, au sujet du quotidien arabophone El-Fedjr, dont la directrice avait engagé une grève de la faim, pour réclamer une meilleure contribution de la publicité publique au profit de son journal. De l’avis du ministre de la Communication, «le journal El-Fedjr a bénéficié, durant les huit dernières années, d’un montant de 76 milliards de centimes de publicité publique». M. Kaouane, qui répondait à une question traitant d’une réception accordée par le ministère de la Communication à une délégation du comité de soutien à la directrice du journal El-Fedjr, a ainsi tenu à apporter une série de précisions qui sont à même de mieux éclairer l’opinion. Il fera ainsi savoir que le même journal en question a bénéficié, durant les sept premiers mois de l’année en cours, d’une somme de 4 milliards de centimes de l’argent de l’Anep. Il informe en outre qu’El-Fedjr est redevable aux imprimeries d’une somme de 10 milliards de centimes, et que ce journal établi au niveau de la maison de la Presse Tahar-Djaout ne s’est pas acquitté des frais du loyer pendant une période de 13 ans. Ce qui représente la somme de 300 millions de centimes. Au sujet de la plate-forme de revendications déposée par ledit comité de soutien au ministère de la Communication, M. Kaouane indique en avoir retenu deux points essentiels. Le premier a trait à la dignité du journaliste, tandis que le second est relatif à la gestion de l’Anep. À ce propos, il a tenu à mettre l’accent sur le fait que «l’Anep n’est pas un moyen de pression, mais bel et bien un soutien pour la presse». «L’Anep sait où va son argent», appuie encore M. Kaouane, non sans insister sur le fait que «tous les mécanismes de gestion de cette entreprise sont bien respectés». «La traçabilité au sein de l’Anep est totale», ajoute-t-il, en faisant observer que la question qui se pose est plutôt de savoir quelle est la destination finale de l’argent de l’Anep une fois celui-ci accordé à la presse sous forme de placards publicitaires. Pour ceux qui crient au monopole de l’Anep sur la publicité, le ministre répond que le terme monopole «ne recouvre rien», tant ladite entreprise publique, a-t-il argué, fait partie d’un ensemble de 4.000 agences de communication qui activent en Algérie. Mieux, l’Anep ne détient que 18% du portefeuille publicitaire. Du coup, prétendre qu’il y a un monopole cela relève de la mystification. Le cas du journal El-Fedjr relève «d’un problème purement économique» appuie M. Kaouane, qui a appelé «a ne pas tromper l’opinion». «Il faut poser les problèmes de façon sérieuse, professionnelle et honnête», a-t-il insisté.



« La dignité du journaliste est le socle de la dignité de la presse. »



Sur la question de la dignité du journaliste, là aussi, le ministre de la Communication persiste et signe en affirmant que celle-ci «est le socle de la dignité de la presse». «La dignité de la presse ne se conçoit pas sans la dignité du journaliste qui en est l’acte fondateur», a-t-il appuyé, mettant l’accent sur «la nécessité de voir le journaliste jouir de tous ses droits s’articulant en termes de rémunération décente, d’une formation continue et d’une évolution de carrière». Dans ce cadre, il a tenu à rendre hommage au SG du Syndicat national des journalistes (SNJ) qui accomplit, selon lui, un «travail remarquable, loin des feux de la rampe, pour préserver la dignité des journalistes».

Il cite aussi le cas des journalistes du quotidien La Tribune, qui a cessé de paraître pour des raisons financières, assurant, à ce sujet, que leur dignité a été préservée, se félicitant du fait qu’ils ont été repris par d’autres journaux, à savoir Ennahar, l’Expression et Reporters. À une question sur la restructuration des médias publics, le ministre rappelle qu’il s’agit d’une résolution du CPE qui est en cours d’application. «Nous sommes arrivés à l’étape de dissolution du groupe communication, s’ensuivra l’étape de la liquidation à laquelle succédera la dernière phase du processus portant sur l’installation des trois groupes qui sont le Groupe presse publique, pour le premier, le Groupe imprimerie et édition, pour le second, et le Groupe édition et communication, pour le troisième».

Le travail se poursuit, indique également M. Kaouane, pour ce qui est de la mise en place de l’Autorité de régulation de la presse écrite (ARPE), du Fonds d’aide à la presse et de la mise à niveau des chaînes de télévision privées, à propos desquelles le ministre a plaidé pour l’émergence «d’une atmosphère constructive», pour mieux répondre aux besoins d’un paysage audiovisuel qui est au centre d’une évolution «fulgurante».

D’autre part, le ministre de la Communication a qualifié le nouveau siège de l’Agence de messagerie express d’«acquis» devant permettre à cette filiale de l’Anep de mieux accomplir ses missions liées au traitement du courrier, plus spécialement le courrier interbancaire. Il s'est également félicité du bon déroulement de la campagne électorale pour les élections locales de jeudi prochain, saluant le travail accompli par les différents médias, et leur professionnalisme dans la couverture de cette campagne, qu'il a qualifié de «globalement réussie».

Karim Aoudia