Lutte antiterroriste : Deux ateliers de fabrication d’explosifs détruits à Jijel

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, le 19 novembre à Taksena, wilaya de Jijel/5e RM, deux ateliers de fabrication des explosifs contenant dix (10) fusils de chasse, un fusil à répétition, un fusil à pompe, (22) bombes, (411) projectiles, (269) balles de différents calibres, des outils de détonation, ainsi qu’un important lot de pièces de rechange pour armes à feu», précise la même source. Dans le même contexte, un élément de soutien aux groupes terroristes a été intercepté dans la même wilaya, ajoute le communiqué Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, 9 orpailleurs et saisi 3 véhicules tout-terrain, 3 motos, 840 litres de carburant, divers outils d’orpaillage et de détonation, tandis que des Garde-frontières ont déjoué, à Tébessa/5e RM, une tentative d’introduction illicite d’une grande quantité de munitions s’élevant à 9.000) balles.

Par ailleurs, des Garde-côtes ont intercepté, à Oran et Mostaganem/2e RM, 35 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que 21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar, Adrar, Ouargla et Tlemcen.



Saisie de 132 kg de kif traité à Béchar



«Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée et grâce à l’exploitation d’information, un détachement de l’Armée nationale populaire a saisi hier, près de la zone de Djebel Antar à Béchar/3e RM, une quantité de 132 kg de kif traité», (APS)