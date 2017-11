Congrès du dialogue national syrien : La constitution syrienne doit être à l'agenda

L'examen d'une Constitution syrienne amendée devrait constituer une question prioritaire dans l'agenda du Congrès du dialogue national syrien prévu décembre prochain à Sotchi, a indiqué au quotidien Izvestia, le représentant permanent de la Russie au sein du bureau de l'ONU à Genève, Alexei Borodavkin. Le diplomate russe a souligné que l'initiative de réunir le Congrès du dialogue national syrien, "va permettre au gouvernement syrien et aux représentants de l'opposition élargie, de discuter ensemble de l'avenir du pays", ajoutant que "la Constitution amendée de la Syrie devrait être examinée en premier lieu". Alexei Borodavkin a également exprimé l'espoir que le Congrès du dialogue national puisse produire "des résultats positifs". La convocation de ce rendez-vous "ne contredit pas la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le règlement syrien et ne constitue pas un ‘‘rival’’ au processus de Genève", a-t-il souligné. "Au contraire, nous espérons qu'avec le processus d'Astana, le Congrès de Sotchi aidera à sortir de l'impasse aux négociations de Genève", a ajouté le diplomate. Le ministère russe des Affaires étrangères avait indiqué précédemment que 33 organisations, dont des groupes d'opposition basés à Damas, au Caire, à Ryadh, à Istanbul, à Paris, à Genève et à Madrid, avaient été invitées à prendre part à l'événement. Samedi dernier, l'ambassadeur syrien en Russie, Riyad Haddad, avait indiqué que les préparatifs pour la tenue du Congrès du dialogue national syrien avançaient bien", et qu'il espérait que cet évènement "pourra faire avancer le règlement politique de la crise" en Syrie. Selon les médias russes, ce Congrès, organisé à l’initiative du président russe, Vladimir Poutine, pourrait démarrer à Sotchi début décembre, toutefois, les informations officielles n'ont pas encore été communiquées. La crise en Syrie a commencé en mars 2011. D'après l'ONU, elle a coûté la vie à plus de 220.000 personnes. Les pourparlers sur le règlement du conflit ont lieu à Astana et à Genève. (APS)