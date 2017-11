Regard : Non à l’atteinte au droit à la vie !

Encore une fois, une enfant paie les frais de son innocence et sa crédulité. Le dernier rapt d’une petite écolière, suivi de meurtre avec préméditation, commis par une adolescente, vient confirmer, sans doute, que nos chérubins, sont loin d’être assez sécurisés, avec ce phénomène qui prend des proportions inquiétantes. Détourner, kidnapper un enfant ou encore l’assommer devient un fait courant, malheureusement, chez-nous, qui n’est, de surcroît, pas seulement l’affaire des adultes ou de criminels, fichés et aux antécédents judiciaires. Rien de tout cela, la pauvre fille assassinée, victime de son abus de confiance, a été tuée par sa voisine qui l’a dépasse, à peine de trois années. Faut-il, aujourd’hui, brûler les étapes pour échapper à ce triste sort qui guette l’enfance pour frapper fort, au moment où l’on s’attendait le moins. Le cas, à vrai dire l’écolière d’Oran, en fait vient tirer la sonnette d’alarme, sur ce danger réel qui se transforme carrément en cauchemar pour les parents qui ont toutes les raisons de se préoccuper pour leurs progénitures, d’autant plus que le bourreau se cache, parfois, derrière, un visage angélique de l’un de leurs pairs. C’est aberrant de voir, de nos jours, l’innocence achève, de la manière la plus atroce et inimaginable l’innocence, au grand jour. Le dernier crime crapuleux renseigne sur ce fléau résistant aux numéros verts et durcissement des peines à l’encontre des auteurs de rapts et même aux autres mécanismes, censés freiner ce mal. Aujourd’hui, à l’heure où l’on célèbre la journée mondiale des droits de l’enfant, nous assistons tout simplement à la violation d’un droit aussi fondamental que celui à la vie. Il est plus que temps de revoir nos textes de loi, dans leur volet, en rapport avec la protection de l’enfance qui ne devrait plus être l’affaire de la justice ou des parents, mais de tout le monde. Le fléau est bel et bien là et il ne servirait à rien de se voiler la face ou encore se contenter de dire que cela n’arrive qu’aux autres.

Samia D.