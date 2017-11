Centres de soins de proximité : Faire face aux fermetures

La nuit, le week-end, quand survient un petit bobo, les malades nécessitant des soins d’urgence sont contraints de se rendre dans les CHU ou les centres spécialisés pour faire soigner des blessures qu’ils auraient pu traiter au centre de soins le plus proche.«Le citoyen doit se faire à cette réalité et comprendre que les centres de soins de proximité administrent les mêmes prestations sanitaires. A Alger Par exemple quatre-vingt centres de proximité sont opérationnelles jusqu’à 20h, et 34 autres travaillent 24h/24h» avait déclaré un ministre en charge du secteur de la Santé il y a quelques années pour inciter les citoyens à privilégier les centres de soins afin de réduire la tension sur les hôpitaux et éviter d’encombrer les urgences des CHU.

Toutefois, C’est bien beau d’essayer de rapprocher la structure de santé du citoyen et de promouvoir la santé de proximité mais il faudrait encore que cette pyramide constituée des salles de soins, dispensaires, centres de santé, polycliniques et hôpital de région soient réellement organisée dans un système de santé ou les structures de proximité soient efficacement fonctionnelles ce qui n’est absolument pas le cas aujourd’hui. L’offre de soins n’est pas toujours à portée raisonnable des personnes qui en ont besoin.

Rappelons les missions de ces centres comme stipulées dans l'article 8 du chapitre 2 du décret n° 07-140, la prévention et les soins de base, le diagnostic, les soins de proximité, les consultations de médecine générale et les consultations de médecine spécialisée de base, les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale, la mise en œuvre des programmes nationaux de santé et de population. La nouvelle loi oblige ces polycliniques à avoir chacune son appareil de radiologie, son ECG pour les examens de cardiologie, son laboratoire d'analyses médicales, une échographie… et de travailler jour et nuit (H24).

Les citoyens ne pourraient pas mieux demander pour leur santé surtout s'ils y trouvent un bon accueil et l'orientation efficace des agents et du personnel médical et paramédical. Juste que tout cela, reste en théorie. Car en pratique les choses sont bien autres, en témoigne cette mère de famille qui s’est présenté dans un centre de soin à Ouled Fayet pour traiter une brûlure de deuxième degré à 19 h et qui a trouvé porte fermée. «L’incident est arrivé jeudi en début de soirée, je suis partie en urgence au centre de soin le plus proche de chez moi, il était fermé. Le vendredi matin toujours fermé je suis alors retourné le samedi pour un contrôle point de médecin et les infirmières présentes m’ont signifié qu’il était possible que le seul médecin de la structure soit absent de toute la journée et quand on se présente à l’hôpital pour une prise en charge on nous dit qu’il serait préférable d’aller consulter dans le dispensaire de la localité où on habite… mais quel dispensaire… on se moque de nous ! ».

Des propos irritables qui témoignent de la déception des citoyens qui se plaignent de l'absence de fils de suture, de pannes fréquentes de l'appareil de radiologie, de l'ECG, utilisé uniquement pour les proches et les amis de l’absence de médecins, de la fermeture des centres de soins a des heures très avancées de leur non disponibilité les week-end … «C'est l'anarchie totale», se permettent de dire des citoyens, confortés dans leur jugement par des dysfonctionnements qui nécessitent des solutions d’urgence.

Farida Larbi