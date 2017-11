Protection des espaces verts : l’affaire de tous

La 2e édition de la campagne de sensibilisation à la préservation et la protection du patrimoine forestier d'Alger a été lancée samedi dernier sous le slogan «Mon espace vert 2», au niveau de la ferme pilote d'El Alia.

Initiée par les services de la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger, cette action qui s’étalera sur cinq mois vise selon les organisateurs, la promotion de la culture de la protection de l'environnement chez les citoyens, notamment au sein des établissements scolaires.

Organisée avec la participation de 25 associations de protection de l'environnement, cette manifestation regroupera, selon les organisateurs plusieurs activités, notamment des ateliers, des campagnes de sensibilisation et de nettoyage, et des expositions, en vue de protéger les sites forestiers, outre la tenue d'opérations de reboisement et de compétitions pour associer les élèves aux efforts et initiatives visant à protéger l'environnement. Invité à s’exprimer sur cette campagne, le directeur de wilaya des forêts, Noureddine Baaziz a indiqué à l'APS que le programme de cette 2e édition, organisée sous le slogan «Mon espace vert 2» et qui se poursuivra jusqu'en avril prochain, concernera différents espaces forestiers urbains à Alger, dans le but de promouvoir la culture de la préservation de l'environnement et de la diversité végétale et animalière. Tout en insistant sur l'intensification de ce genre d'initiatives visant à protéger la végétation au niveau de la capitale, outre la promotion du recyclage des déchets qui permettra d'ancrer chez les citoyens «une culture environnementale» et renforcera l'éducation environnementale dans le milieu scolaire, M. Baaziz a fait savoir que cette manifestation était le fruit d'un partenariat entre plusieurs entreprises, instituts publics et organismes en charge du dossier protection de l'environnement, à l'image de la direction de l'environnement de la wilaya d'Alger, les deux entreprises Netcom et ExtraneT, la direction de la pêche de la wilaya d'Alger, l'Agence nationale des déchets (AND), l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources halieutiques (AGIRE), outre des association activant dans le secteur de la protection de l'environnement. Le même responsable a indiqué qu'une session de formation sera organisée au profit de plus de 20 jeunes animateurs de différentes associations et clubs verts activant dans le domaine de la protection de l'environnement, supervisée par l'association Badhra d'Oran, en vue d'assurer un meilleur accompagnement des différentes franges de la société, et les sensibiliser sur l'importance de la préservation de l'environnement. L'intervenant a rappelé que l'action de proximité efficace de ces associations en charge de la protection de l'environnement contribuait grandement à la consécration de la culture de la protection de l'environnement dans la société, relevant que «l'inconscience de certains citoyens qui laissent leurs déchets et restes de nourriture dans les forêts, est souvent à l'origine des incendies» qui ravagent annuellement de larges superficies forestières.



Un patrimoine forestier de plus de 5.000 hectares à Alger



La Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger a mené, dans le cadre du programme de lutte contre les feux de forêts, des opérations intenses de sylviculture et de nettoiement.

S'agissant des espaces forestiers qui seront ouverts aux familles en 2018, dans le cadre du plan vert qui s'étale jusqu'en 2029, le responsable a soutenu que la capitale a enregistré l'ouverture de 25 sites forestier et l'aménagement de 13 nouveaux sites outre l'aménagement continu des jardins et le programme en cours pour l'amélioration des services en vue d'attirer les familles.

Par ailleurs, les parcs agricoles pilotes ont été élargis à 9 parcs, actuellement, pour atteindre 23 parcs pilotes en 2018 sur une superficie de 200 hectares avec la plantation de plus de 150 hectares d'oliviers, d'agrumes et d'arbustes aromatiques, a indiqué l'intervenant. Le projet qui s'inscrit en droite ligne du plan stratégique de réhabilitation d'Alger, vise à protéger les terres agricoles fertiles de l'invasion du béton, a-t-il précisé. Par ailleurs les représentants des différents services de wilaya, les institutions concernées par la protection de l'environnement et les associations prenant part à cette manifestation de sensibilisation ont valorisé ce genre d'initiatives qui encouragent la consécration de la culture environnementale et du volontariat pour faire face aux dangers qui menacent aussi bien l'environnement que la santé publique.

Il y a lieu de rappeler que la loi relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts a pour finalité, d'améliorer le cadre de vie urbain du citoyen, d'entretenir et d'améliorer la qualité des espaces verts existants, de promouvoir la création d'espaces verts de toute nature et de faire de l'introduction des espaces verts dans tout projet de construction une obligation avec prise en charge par les études urbanistiques et architecturales publiques et privées. La wilaya d'Alger dispose d'un patrimoine forestier de plus de 5.000 hectares répartis sur 113 sites forestiers dont un grand nombre concerne le tissu urbain avec une superficie allant de 1 à 8 hectares contre 300 à 600 hectares pour les grandes forêts d'Alger à l'instar de Magtaa Kheira, Bouchaoui, Bouzaréah, Ben Aknoun, Bainem et 19 Juin.

R. S.