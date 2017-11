Le Coin du copiste : Tchaïkovski à l’opéra

Un concert dédié au répertoire du compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski se déroulera, le 25 novembre 2017, à l’initiative de l’Opéra d’Alger. L’orchestre symphonique national (OSN), sous la direction de son maestro Amine Kouider, donne rendez-vous au public, ce 25 novembre à 19h, au niveau de l’Opéra Boualem-Bessaïh d’Alger.

Du Lac des cygnes à ses symphonies, en passant par Casse-Noisette, les plus grandes compositions du maître russe seront reprises et réinterprétées par l’OSN d’Alger. À l’origine, le texte, écrit sous la forme inspirée des contes populaires les plus célèbres qu’ait pu enfanter l’Occident, accompagnait cette belle composition musicale d’une fabuleuse danse classique, avec un ensemble de professionnels qui donnaient, par leurs gestuelle, pas de danse et chorégraphie aux allures célestes, était conçu pour un ballet. Pour la petite histoire, il faut savoir, si l’on veut remonter aux origines de cette magnifique composition, qu’en 1871, Tchaïkovski profite de ses vacances pour composer un petit ballet, Lebedinoje osero, destiné aux enfants de sa sœur.

Lorsque, au cours de l'été 1875, l'Intendant du grand Théâtre de Moscou, Vladimir Pétrovitch Begitchev, lui demanda de composer un ballet, Tchaikovski accepte immédiatement, d'autant que la proposition était lucrative (Tchaïkovski touchera 5.000 roubles pour sa peine), et que le compositeur confie, dans une lettre à son ami Rimski-Korsakov, rêver depuis longtemps de «[s’] essayer à ce genre de musique». Bégitchev, en collaboration avec son danseur étoile du Théâtre Impérial Bolchoï Vassili Fiodorovitch Gelzer, a personnellement préparé le livret à partir de légendes et contes divers — dont le Voile dérobé tiré des contes populaires des Allemands, de Johann Karl August Musäus. Tchaikovski a à l'esprit les ballets de Léo Delibes, et plus particulièrement Coppélia. À la différence du mode de travail qui caractérisera plus tard La Belle au bois dormant et Casse-Noisette, le compositeur ne collabore pas directement avec le chorégraphe pressenti, Julius Reisinger. Ce dernier, maître de ballet traditionaliste, se trouve dépassé par les ambitions «symphoniques» de la musique de Tchaïkovski. L’Orchestre algérien va donc interpréter l’un des plus emblématiques opéras du monde, que le compositeur russe avait si brillamment travaillé en triturant et arrangeant dans le détail la partition destinée à éblouir les spectateurs. Enfin, il faut noter que le prix du ticket pour l’événement est fixé à 800 DA, et que la vente a débuté hier, toujours du côté de l’Opéra d’Alger, avec des heures d’ouverture de la billetterie : 10h-18h.

L. Graba