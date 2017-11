Mohamed Sari, romancier, traducteur et critique littéraire : " La traduction permet la réconciliation linguistique"

Romancier, critique littéraire et traducteur, Mohamed Sari revient dans cet entretien sur différents aspects de l’actualité littéraire en Algérie. Rencontré au 22e salon international du livre d’Alger, Mohamed Sari est à la tête de plusieurs projets dont la récente traduction de «Femmes d’Alger dans leur appartement», d’Assia Djebar, vers l’arabe, ainsi que la création d’une anthologie d’écrivains algériens dans les manuels scolaires.

Vous avez dit que le livre en Algérie est tombé dans la facilité. Est-ce la faute aux éditeurs et aux commissions de lecture ?

La facilité est devenue un acte quotidien, à partir du moment où dans l’enseignement, les élèves ne fournissent pas assez d’efforts pour comprendre le texte, pour accéder à la profondeur d’un livre, ils se contentent seulement de quelques recherches superficielles sur la toile, automatiquement ça devient une habitude. Même cette petite élite qui commence à écrire, dans ce processus de noircir des pages, elle se met à écrire et se considère comme écrivain ou poète.

Il y a un deuxième point très important, nous avons plus de 500 éditeurs en Algérie qui sont des commerçants en fait. à partir de 2004 et 2005, le ministère de la Culture commençait à donner des aides aux éditeurs, et ils ont créé des maisons d’édition qui n’ont pas l’art de ce noble métier. il s’agit pour nombreux de fonctionnaires, dont le seul but était d’avoir des aides, de publier un ou deux titres, les vendre au ministère de la Culture et les distribuer aux bibliothèques municipales, c’est devenu un gain facile, à partir de ce moment, la qualité du livre n’est pas le souci de l’éditeur. On fait aussi du social, au nom de ce phénomène «d’aider la jeunesse», nous avons publié des textes médiocres et illisibles.



Vous avez récemment chapoté la traduction de «Femmes d’Alger dans leur appartement» d’Assia Djebar en collaboration avec le CNL français. Parlez-nous en.

C’était un partenariat entre le conseil national du livre algérien et le conseil national du livre français. Nous avons opté pour un atelier de formation. après un appel à candidature où il y a eu une cinquantaine de dossiers, nous avons choisi dix, pour une formation assurée par un enseignant de traduction à l’université d’Alger pendant dix mois à raison d’une journée par mois. ils ont travaillé sur le texte d’Assia Djebar «Femmes d’Alger dans leur appartement». Nous avons un recueil de nouvelles puisqu’il s’agit d’une traduction collective. chaque traducteur a son propre style, puisqu’il est difficile de faire la traduction collective d’un roman, ils ont eu une formation de dix jours en France pour finaliser la traduction, et au final, la traduction a été publiée en Algérie chez Hibr édition. nous l’avons présenté le 1er novembre au CNL algérien et le 03 novembre au stand de l’institut français d’Alger. c’est une initiative qui est appelée à se renouveler pour faire d’autres traductions. On a fait une traduction du français vers l’arabe, la prochaine fois peut-être on traduira un texte de l’arabe vers le français.

Peut-on dire que ce processus encourage la réconciliation linguistique entre les auteurs et lecteurs algériens arabophones et francophones ?

En effet, c’est pour cette réconciliation linguistique que ce projet a eu lieu. nous avons en Algérie, de tous temps, une riche littérature écrite à la fois en arabe et en français, nous nous sommes dits que la littérature écrite en français doit être connue des arabophones et que la littérature écrite en arabe soit connue des francophones. Lorsqu’on parle de réconciliation linguistique, ce n’est pas essayer de rétrécir ces langues pour en faire une pauvreté du contenu des textes et de la valeur des auteurs, mais plutôt pour que tous les algériens puissent accéder à tous les textes. Lorsqu’on ne connait pas l’œuvre de quelqu’un, on peut écouter et croire à certains discours, souvent à tendances politiques, et qui ne sont pas souvent vrais.



Vous prenez part à la création d’une anthologie d’auteurs algériens pour les élèves dans le cursus scolaire. Parlez-nous de cette initiative ?

C’est une initiative des ministères de l’Education nationale et de la Culture pour essayer d’introduire les écrivains algériens dans les manuels scolaires. il y a eu une première initiative du ministère de l’Education nationale. cette fois-ci, les deux ministères ont opté pour créer une anthologie d’écrivains algériens destinée aux lycéens pour faire connaitre la littérature algérienne en trois langues, à savoir l’arabe, le tamazight et le français. L’objectif est de faire connaitre les écrivains algériens à la jeune génération. lorsque l’œuvre d’un écrivain algérien est lue, analysée et discutée avec l’enseignant, cela va pousser l’élève à découvrir l’auteur algérien et lire ses livres. C’est aussi une manière d’inciter à la lecture.



Le livre en tamazight est produit mais il n’est pas assez traduit, pourquoi selon vous ?

La langue amazighe a toujours été de vocation orale. les gens se contentaient de transmettre par voie orale les écrits, les contes, les poèmes et les fables. Mais pendant les dernières décennies, les berbérophones ont pris conscience que cette langue doit passer de l’oralité à la scripturalité. Ils ont commencé à transcrire les contes, les poèmes et les légendes, et à partir des années 1980, des jeunes auteurs ont commencé à écrire en langue amazighe. il est vrai qu’ils ne sont pas très visibles, parce que la langue amazighe n’a pas de tradition romanesque et philosophique, elle a plutôt des traditions de contes et de poésie, mais ça viendra avec le temps, c’est un travail de longue haleine, un travail de plusieurs années, voire de plusieurs décennies pour que cette langue soit bien ancrée dans la scripturalité.



Auteur de plusieurs critiques littéraires, quel constat faites-vous sur la critique en Algérie à l’aune de l’absence de revues spécialisées et l’inertie et l’opacité de la critique littéraire universitaire ?

La première fonction de la critique est de rendre lisibles les écrits littéraires. Nous avons beaucoup de romans et de poèmes qui se publient. cependant, nous avons du mal à rendre ces livres visibles. le rôle de la critique est de rendre visible les belles œuvres. La critique actuellement est toujours emprisonnée dans l’université à travers les thèses de magistères et de doctorat, hélas, rien de cela n’est publié. Pour ce qui est de la presse, elle se contente de faire des présentations succinctes des livres. la presse a son rôle d’information, un tel a publié tel livre chez tel éditeur, mais pour trouver quelqu’un qui lit un roman, le décortique et l’interprète, c’est un peu difficile dans la presse algérienne. Il y a aussi un grand manque de revues spécialisées en critique littéraire, les journaux aussi n’investissent pas des suppléments littéraires. Face à une absence de critique, la littérature publiée en Algérie n’est pas très visible, par rapport aux écrits des algériens qui publient essentiellement en France ou au Moyen-Orient, parce que là-bas, il y a une presse qui fait la critique.

Entretien réalisé par

Kader Bentounès