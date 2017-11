Grand angle : Conjurer la malédiction

Les crises politiques et l’instabilité qu’elles créent sont-elles le lot de l’Afrique ? L’on peut être amené à se le demander dès lors que ces crises éclatent les unes après les autres sur le continent, en dépit des efforts déployés pour conjurer cette malédiction pour en faire un havre de paix et de sécurité. En République centrafricaine, la crise perdure depuis décembre 2012. Dans l'ouest anglophone du Cameroun, les violences se multiplient et une insurrection est en train de «prendre corps» selon des médias. Au kenya, la Cour suprême a validé la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta à l’issue du scrutin du 26 octobre, après avoir invalidé l’élection du 8 août.

Mais de l’avis des observateurs, la décision de la Cour suprême ne signifie pas pour autant que la crise est complètement terminée. Des craintes d’un regain de violences sont bien réelles. Il en est de même au Zimbabwe après le coup de force de l’armée contre le président du Zimbabwe Robert Mugabe. Ce dernier refuse de démissionner en dépit des sollicitations faites en ce sens et son lâchage, un à un, de tous ses soutiens qui lui ont permis de présider le pays depuis l'indépendance en 1980. Face à ce refus, une procédure de destitution, devrait être lancée. Mais parce que cette option pourrait prendre du temps, elle provoque aussi de nombreuses inquiétudes quant à l’évolution de la situation. L’Algérie qui a déclaré suivre avec «préoccupation les derniers développements au Zimbabwe», a par ailleurs appelé au

«calme» à la «retenue» au «respect de l’ordre constitutionnel» pour éviter «tout dérapage susceptible d’être préjudiciable au Zimbabwe et à son peuple». Reste à espérer que cet appel trouve écho auprès des acteurs zimbabwéens, car l’Afrique n’a certainement pas besoin d’une nouvelle crise à inscrire sur l’agenda de ses réunions. Le continent qui s’est lancé des défis importants pour assurer son développement et celui de sa population devrait consacrer son énergie et ses moyens à leur réalisation.

Nadia. K.