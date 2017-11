Ligue-2 : Invaincu depuis six journées, le RC Relizane monte en puissance

Bien qu’il ait vécu un début de saison très difficile marqué notamment par une grève de dix jours de ses joueurs, le RC Relizane poursuit sa montée en puissance en parvenant à rester invincible depuis six journées de Championnat de Ligue deux algérienne de football. Le RCR, relégué en purgatoire à l’issue de la saison dernière après défalcation de six points, est allé imposer le nul au GC Mascara (0-0), vendredi dans le derby de l’Ouest comptant pour la 12e journée. Lors des six précédentes journées, le «Rapid», sous la houlette de l’entraîneur intérimaire, Kada Aïssa, a remporté ses trois matchs à domicile et fait trois matchs nuls en déplacement. Un parcours qui permet aux Vert et Blanc de garder leurs chances intactes dans la course à la montée, l’équipe étant sixième au classement avec 23 points, accusant un retard de trois unités seulement sur le troisième, la JSM Skikda, sachant que les trois premiers accèderont dans la cour des grands à l’issue du championnat. À Relizane, l’on croit de plus en plus à un retour rapide parmi l’élite. Leur équipe est déterminée à terminer en force la phase aller dont il reste seulement trois journées au cours desquelles les coéquipiers de Derrag évolueront deux fois à domicile, là où ils sont très souvent intraitables. L’autre atout des Relizanais, le retour imminent de pas moins de cinq joueurs blessés et essentiels sur l’échiquier de Kada, à savoir, Nemdil, Guebli, Tebbi, Remmache et Allag. Seul bémol : les clignotants sont toujours au rouge sur le plan financier.

Le président Mohamed Hamri, revenu à de meilleurs sentiments après avoir annoncé sa démission, il y a quelques semaines, se dit encore incapable de subvenir seul au besoin de sa formation. Dans la foulée, les joueurs attendent encore d’être régularisés, eux qui réclament le paiement de plusieurs arriérés de salaires. Dans les milieux du club, on craint notamment le recours par certains d’entre eux à la chambre de résolution des litiges (CRL) pour revendiquer leurs lettres de libération, au moment où le club a un ultimatum jusqu’au 15 décembre prochain pour régler les dettes d’autres anciens joueurs de l’équipe afin d’éviter des sanctions de la part de la Ligue du football professionnel, allant jusqu’à la défalcation de points.