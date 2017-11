Basketball/NBA : Golden State punit Philadelphie

Golden State a donné une leçon (124-116) samedi à Philadelphie qui avait pourtant surclassé de bien pâles champions en titre en première période. Rarement depuis qu'ils dominent la NBA, les Warriors n'ont été aussi déboussolés: ils ont encaissé 47 points lors du premier quart-temps et ont accusé jusqu'à 25 points de retard. Il faut remonter à novembre 1992 pour trouver trace d'un quart-temps aussi catastrophique dans l'histoire de la franchise de la baie de San Francisco (48 points encaissés contre Portland). Les jeunes et talentueux Sixers regagnaient les vestiaires avec 22 points d'avance (74-52) et songeaient sans doute à une victoire de prestige, tant Joel Embiid et Ben Simmons dominaient alors les stars de Golden State. Mais Steve Kerr a réveillé à la pause ses joueurs qui, survoltés, ont assommé à leur tour Philadelphie avec 47 points lors du 3e quart-temps, dont 20 inscrits par le seul Stephen Curry. Golden State, profitant aussi de la fatigue d'Embiid (23 pts), est passé en tête pour la première fois de la rencontre en fin de 3e période et s'est envolé vers sa 12e victoire de la saison. Les Warriors restent 2e de la conférence Ouest, à une victoire de Houston (13 v-4 d) qui a dominé Memphis (105-83), tandis que Philadelphie a rétrogradé de la 6e à la 8e place (8 v-7 d) à l'Est.