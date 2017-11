Tennis, Tournoi Pro-féminin de Benicarlo, (Tableau simple) : L'Algérienne, Inès Ibbou, battue en finale

L'Algérienne, Inès Ibbou, a perdu le tournoi professionnel de Benicarlo, organisé du 13 au 19 novembre à Castellon (Espagne), après sa défaite par deux sets à zéro en finale, disputée dimanche contre la Slovaque,

Vivien Juhaszova. Un match plié en seulement une heure et quatre minutes de jeu, car ayant été outrageusement dominé par la tête de série N 5, qui a facilement remporté le premier set (6-1), avant d'enchaîner (6-2) au second. Une déception pour la championne d'Afrique de 2015, qui a chuté au moment où elle semblait toucher le but. Dans le tableau double, l'Algérienne de 18 ans était associée à l'Allemande, Caroline Werner, et elles ont été éliminées dès mercredi dernier, au premier tour, après leur défaite (4-6) (7-5) (11-9), face à un tandem espagnol composé de Noelia Bouzo Zanotti et Angeles Moreno Barranquero. Doté d'un prize-money de 15.000 USD, le tournoi de Benicarlo s'est déroulé sur des courts en terre battue du Tennis Club de Castellon.