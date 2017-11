Handi-basket / CAN-2017 (messieurs) : L'équipe algérienne débute bien la compétition

La sélection nationale algérienne de handi-basket a bien entamé le Championnat d'Afrique des nations ouvert samedi à Durban, en Afrique, et qui se poursuivra jusqu'au 24 novembre, en réalisant deux succès d'affilée, face à deux des prétendants pour le titre.

Hier dimanche, les protégés de l'entraîneur, Lahcen Tagmi, ont battu difficilement, le Maroc (56-52), grâce notamment à Nabil Guedoun et Bilel Ayache, qui ont mené le groupe vers la victoire, même si c'est à l'arraché : (15-9), (22-10), (12-16), (07-17). Dans son premier match, joué samedi, les champions d'Afrique en titre n'ont fait qu'une bouchée du nouveau venu, Kenya 1(07-13) (29-0), (29-5), (26-5), (23-3).

Les coéquipiers du capitaine, Nabil Guedoun, affronteront à 18h00 (heure algérienne), l'Angola défi dans la matinée le Zimbabwe. Lors des matchs de la première journée, L'Egypte a battu le Zimbabwe (76-33) (24-9), (12-12), (21-6), (19-6) et le Maroc a pris le meilleur sur l'Afrique du Sud (68-41) (17-10), (17-5), (19-10), (15-16). Outre l'Algérie, le championnat regroupe les sélections d'Afrique du Sud, Maroc, Egypte, Zimbabwe, Angola et Kenya. Le championnat d'Afrique, qualificatif au Mondial-2018 à Hambourg (Allemagne), est prévu en un mini-championnat (1er tour), avant le déroulement des demi-finales et la finale. De son côté, la sélection algérienne (dames) fera son entrée en lice, dimanche à 16h00 (heure algérienne), avec une confrontation contre Kenya, alors que l'Afrique du Sud (pays hôte) débutera face au Zimbabwe. Quatre sélections prennent part au rendez-vous de Duran, qualificatif aussi au prochain Mondial. Il s'agit de l'Algérie, l'Afrique du Sud, Kenya et le Zimbabwe. La compétition se déroulera sous forme d'un mini-championnat, les demi-finales et la finale.

Résultats des matchs du tournoi messieurs joués samedi et dimanche :

Egypte-Zimbabwe : 76-33 (24-9, 12-12, 21-6, 19-6)

Algérie-Kenya : 107-13 (29-0, 29-5, 26-5, 23-3) Afrique du Sud-Maroc : 41-68 (10-17, 5-17,10-19, 16-15)

Algérie-Maroc : 56-52 (15-9, 22-10, 12-16, 07-17)