Italie (Série A) : 13 sur 13, le triste record de Benevento

Treize matches, 13 défaites : le début de saison de Benevento en Serie A est le pire de l'histoire des cinq grands championnats européens et l'équipe à la sorcière, battue dimanche par Sassuolo dans le temps additionnel, semble vraiment maudite. Benevento, dont l'emblème est une sorcière chevauchant son balai, avait déjà battu fin octobre le record d'Italie avec une défaite face à la Fiorentina qui était sa neuvième en neuf matches, une de plus que Venise lors de la saison 1949-1950. Avec un 13e revers d'affilée, ils ont fait pire que...

Manchester United, inattendu détenteur du record d'Europe avec 12 défaites consécutives en début de saison 1930-1931. Face à Sassuolo, les joueurs de Roberto De Zerbi pensaient tenir enfin leur premier point de la saison, mais le petit promu de la région Campanie, qui a joué à 10 contre 11 la dernière demi-heure, a encore été frappé par la malédiction. Quand l'attaquant de Sassuolo Berardi a expédié son penalty sur la transversale à la 92e minute, rien ne semblait en effet pouvoir empêcher le match nul. Surtout qu'une minute plus tard, le gardien de Benevento Brignolo était une fois encore sauvé par sa barre. Mais une minute après, tout au bout du temps additionnel, Peluso marquait de la tête le but du (2-1) et enfonçait encore un peu plus Benevento.