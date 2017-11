Dortmund : Aubameyang de retour contre Tottenham

L'attaquant international gabonais du Borussia Dortmund, Pierre Emerick Aubameyang sera de retour dans l'effectif mardi, en Ligue des champions contre les Anglais de Tottenham, après avoir purgé un match de suspension, infligé par son club samedi pour raisons disciplinaires, a confirmé lundi le directeur sportif des Jaune et Noir, Michael Zorc. L'ex-ballon d'or Africain a été privé, en effet, du déplacement à Stuttgart (défaite 2-1) pour un retard à l'entraînement, et pour le tournage d'une vidéo promotionnelle sans autorisation. Le Borussia, dans une situation de crise, avec une seule victoire lors des huit derniers matchs, n'a quasiment plus aucune chance de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Mais une défaite à domicile mardi, contre les «Spurs de Tottenham» serait un nouveau coup dur pour le moral d'une équipe en chute libre.

Habitué à jouer les premiers rôles en Bundesliga, Dortmund pointe actuellement à la 5e place.