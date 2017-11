Natation : Championnat arabe jeunes (200 M dos)

Le nageur algérien Abdallah Ardjoun, a remporté la médaille d'or du 200 m dos (catégorie 16-18 ans) au 13e Championnat arabe des natations (jeunes catégories), organisé du 16 jusqu’à hier, 20 novembre, au centre nautique du Caire en Egypte. Ardjoun (16 ans, l'ASPTT-Alger), a réalisé un temps de 2:04.28, devant l'Egyptien, Yassin Wael Mohamed, (2:06.26) et l'autre Egyptien, Omar Adel Abbas (2:07.03). L'Algérie qui prend part avec 38 athlètes au 13e Championnat arabe de natation de jeunes catégories (Benjamins, Minimes, Cadets et juniors/garçons et filles) et la participation d'une dizaine de pays, est qualificative aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). La compétition est dotée de primes pour les équipes championnes.