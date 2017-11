Haltérophilie : Décès du triple champion olympique turc Naim Süleymanoglu

L'haltérophile turc, Naim Süleymanoglu, triple champion olympique (1988, 1992 et 1996) est mort vendredi à l'âge de 50 ans dans un hôpital d'Istanbul, a rapporté l'agence de presse étatique Anadolu. Surnommé l'«Hercule de poche» en raison de sa force rapportée à sa petite taille (1m47), Süleymanoglu, né de parents turcs en Bulgarie et ayant obtenu la nationalité turque en 1986, était hospitalisé en soins intensifs à Istanbul depuis fin septembre pour un problème de foie. Süleymanoglu avait obtenu l'asile politique en Turquie et la nationalité de ses ancêtres, après avoir fait défection en 1986 dans des conditions rocambolesques alors qu'il se trouvait en Australie. Ses victoires, et ses multiples records du monde, ont fait de Süleymanoglu un héros en Turquie. Il était également connu pour sa rivalité légendaire avec l'haltérophile grec, Valerios Leonidis, dans un contexte de tensions entre la Turquie et la Grèce. Lors des Jeux d'Atlanta, les deux hommes avaient livré une bataille haletante qui est entrée dans les annales olympiques. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a présenté ses condoléances à la famille de l'athlète et à la nation.