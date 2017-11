Décès du policier smaÏn ferragui en marge du match MCO - ES Sétif : La DGSN et la Radieuse solidaires de la famille

Fidèle à ses traditions, la Radieuse, le représentant de la DGSN et le wali de Mascara ont rendu une visite de soutien et de solidarité à la famille du regretté policier, Feragui Smain, décédé accidentellement dans l’exercice de ses fonctions , à la suite du match de football entre le MCO et l’ESS, alors qu’il assurait la protection de l’équipe sétifienne qui se rendait à l’aéroport Ahmed-Benbella. M. Lebka Mohamed, wali de Mascara, le contrôleur, monsieur Nouasri Salah, représentant le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, le président de la Radieuse, monsieur Chafi Kada, accompagnés des anciens sportifs, Belloumi, Benzerga, Benchiha, Mazri, Ferradji, Foussi et des supporters des clubs, ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt. Et, à titre de reconnaissance, la délégation lui a remis des trophées du mérite, une aide financière et une OMRA et cela en présence d’un membre influant des habitants de la commune de Sahouria, dans la wilaya de Mascara, où résidait le défunt. Les collègues de Ferragui, les supporters et les habitants de Shaouria, ne tarissaient pas d’éloges quand à la bonne moralité du défunt, le sérieux dans son travail et ses bonnes relations avec tout le monde.

Sa mère et son épouse ont remercié vivement le geste du Général-Major, Abdelghani Hamel, et la visite du wali de Mascara et de la Radieuse, qui les a quelque peu consolés après ce destin tragique.