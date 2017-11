Italie (13e journée) : La Roma s’offre le derby et le podium

La Roma gagne sur tous les tableaux. En remportant samedi le derby de la capitale italienne face à leurs vieux rivaux de la Lazio (2-1), les Giallorossi se sont offerts un succès qui vaut toujours très cher et qui leur permet de s'installer sur le podium. Il y avait un peu plus que l'habituelle fierté du derby gagné et fêté avec les Tifosi dans la victoire décrochée samedi par l'AS Rome. Quelques semaines après avoir dynamité Chelsea (3-0), les hommes d'Eusebio Di Francesco ont en effet de nouveau prouvé qu'ils pouvaient produire du jeu et obtenir un résultat face à une très bonne équipe, puisque la Lazio restait sur sept succès d'affilée en Serie A. Pour la Roma, la série monte désormais à cinq victoires consécutives et voilà les Giallorossi provisoirement à la 3e place, une de celles qui envoient directement en Ligue des champions et qui permettent de croire à tout, même au titre. Les autres leaders n'ont pas encore joué cette 13e journée, mais comme les Romains ont un match en retard, le tableau est clair : tout le monde ayant joué 12 fois, la Roma est à deux points du leader Naples, à un de la Juventus Turin (2e) et à égalité de points avec l'Inter Milan (4e). Deux longueurs derrière, la Lazio de son côté recule à la 5e place, ce qui semble logique au vu du match de samedi. Car même si elle s'est finie (0-0), la première période avait déjà illustré la supériorité de la Roma, remarquablement organisée, agressive, forte au pressing et deux fois dangereuse par Dzeko (20’ et 35’).