USM Blida, Abdelkader Laïfaoui : « On se battra jusqu’au bout »

Le capitaine d’équipe blidéen, riche de sa longue expérience des terrains, ne désespère pas de voir son équipe relever la tête lors des prochains matches.

• Meritoire match nul face au Chabab. C’est bon pour le moral…

Oui, cela remonte le moral du groupe, surtout que c’est le premier point arraché de l’extérieur. L’équipe progresse sous la houlette de Mustapha Sbaâ. On garde espoir d’améliorer à l’avenir notre classement pour tenter de sauver notre saison. On est tous mobilisés pour tenter de rectifier le tir.

• L’USMB est dans une très mauvaise passe, n’es-ce-pas ?

Oui, personne ne peut le nier ou dire le contraire. C’est la triste réalité. C’est malheureux, mais telle est l’amère situation du club.

• Les problèmes ne semblent pas vouloir s’estomper ?

Tout le monde connait les problèmes que vit le club et auxquels l’équipe est confrontée. Cela ne date pas d’aujourd’hui. Le manque de moyens financiers, la crise au niveau de la direction du club, qui a vécu dans l’incertitude et le manque de stabilité notamment à l’intersaison, et autres problèmes difficile à énumérer ici n’ont pas permis à l’équipe de bien se préparer durant l’intersaison afin de pouvoir entamer le championnat dans les meilleures conditions, en toute sérénité et avec des ambitions légitimes.

• L’accession n’est-elle finalement qu’une désillusion ?

On a souffert toute une saison pour replacer l’USMB en Ligue 1. Tout le monde a fait des sacrifices. Hélas, la suite n’a pas suivi et n’a pas été à la hauteur des attentes de tous ceux qui aiment ce club.

• Lanterne rouge du championnat avec seulement 4 points après 12 journées. La relégation pointe déjà son nez…

Ecoutez, j’estime que dans la vie, il ne faut jamais s’arrêter de se battre et d’y croire. Certes, comme vous le dites, occuper la dernière place du championnat n’est jamais un bon signe. D’autant plus qu’on accuse un retard important sur les autres équipes qui nous devancent et qui sont mal classées. Cependant, on a le devoir de mouiller notre maillot à chaque match pour honorer les couleurs du club, ses supporters et notre contrat.

• Estimez-vous le maintien encore possible…

On fera tout pour tenter d’assurer notre maintien même si, à priori, c’est mal parti. Il reste 18 rencontres. Tu gagnes deux matches, tu grimpes sensiblement au classement. Il ne faut surtout pas lâcher l’affaire. On se battra jusqu’au bout. On verra ce qu’il en adviendra.

• Mission difficile quand même…

C’est clair. Nos bonnes prestations face à l’ESS et le CRB prouvent que notre équipe dispose de réelles ressources. Dans de meilleures conditions, elle aurait beaucoup mieux fait. C’est ma ferme conviction. Croyez-moi, on ne lâchera rien, d’autant plus que la situation s’améliore progressivement à tous les niveaux.

Mohamed-Amine Azzouz