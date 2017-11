Dans la lucarne : Un report et des interrogations

La providence fait parfois, pour ne pas dire souvent, bien les choses. Tout le monde avait les yeux et même l’esprit rivés sur cette échéance du 22 ou 24 mars 2018 relative aux éliminatoires de la CAN2019 prévue au Cameroun, un pays de football. Il est vrai qu’entre la fin de la dernière journée des éliminatoires du mondial 2018 face au Nigeria et celle concernant la CAN2019, quatre mois nous séparaient de cette échéance coïncidant avec la deuxième journée de la compétition africaine. En dépit de cette longue période d’attente, on vient d’apprendre que la CAF d’Ahmad Ahmad a aussitôt répondu par l’affirmative à une demande présentée par le Nigeria, une équipe qualifiée au mondial russe, pour reporter cette deuxième journée des éliminatoires de la CAN2019. Une demande en fait qui aurait dû intriguer du fait qu’il s’agit d’une première dans l’histoire des compétitions africaines à l’échelle des nations. Au temps de la grandeur d’Issa Hayatou, on avait toujours joué, même lorsqu’il s’agissait de la CAN elle-même. C’est-à-dire un tournoi qui vous oblige à jouer au moins six matches. Aujourd’hui, il est question seulement d’un match. Les observateurs sont restés ébahis devant la célérité et la rapidité de la CAF à accepter la demande des nigérians. Ils ne veulent pas jouer la deuxième journée des éliminatoires de la CAN, mais ils acceptent de jouer un ou deux matches amicaux qui «tombent» avec les dates FIFA que personne ne veut transgresser ou «sauter». Ce sera à perte pour le pays qui ne les aura pas utilisés à bon escient. Car, à la FIFA on ne badine pas avec l’organisation et le respect des calendriers. La CAF n’est pas là pour faire plaisir à «x ou y ». Au contraire, elle est et reste au service du football africain. Par conséquent, elle n’a pas à reporter une échéance que beaucoup ont bien prise en considération dans leur préparation et calendrier. Tout le monde sait qu’on ne peut changer, comme bon nous semble, un programme de travail. Tout est bien huilé à l’avance. Rien n’est fortuit ni hasardeux. Là, même si l’on joue des matches amicaux durant le mois de mars, on ne voit pas tellement l’utilité du fait que la deuxième journée de ces éliminatoires est décalée au mois d’octobre. C'est-à-dire, les

«Cinq» mondialistes africains qui sont le Nigeria, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et le Sénégal vont-ils gagner au change s’ils ne jouent pas cette deuxième journée des éliminatoires de la CAN ? Il est clair que non ! Car, il y a une grande différence entre un match amical et un match officiel. Les motivations d’abord ne sont pas les mêmes, et les joueurs, qui sont les premiers concernés, ne vont pas mettre «pleine gomme» sur une surface verte à l’occasion d’un match amical. Dans ce cas, il est préférable de jouer le match officiel et de passer à autre chose au lieu de vouloir faire plaisir à certains afin de ne pas convoquer leurs joueurs pendant cette période. Ce qui est certain, la CAF veut jeter une «fleur», à sa façon, au quintuplé qui a réussi à se qualifier pour le mondial russe. Là, il y a lieu de dire qu’on ne leur rend pas service, et les nigérians avaient tort de demander de reporter la deuxième journée pénalisant ainsi les nations qui n’avaient pas eu l’insigne honneur de figurer parmi les lauréats, même si une qualification à un mondial n’est pas une fin en soi. Car, on avait vu par le passé que la plupart de nos représentants ne dépassaient pas le premier tour. Au mieux, on s’arrêtait, pour les plus téméraires, en huitièmes ou aux quarts de finales. Aucune équipe africaine n’a pu se qualifier pour les demi-finales. Le Ghana avait failli le faire aux tirs au but devant l’Uruguay en 2010 en Afrique du sud avant de voir son coup «foiré». Ce n’est pas en leur reportant ce match officiel de la CAN qu’ils vont se rebiffer et renverser la table. Le doute est permis !

Hamid Gharbi