Leicester City : Mahrez refuse de penser à son avenir

Le milieu international algérien de Leicester City (Premier league anglaise de football), Riyad Mahrez, a refusé de faire une fixation sur son avenir avec les «Foxes», à quelques semaines de l'ouverture du mercato hivernal. «Je suis heureux, je suis ici depuis quatre ans et j'adore ce club. Je suis très content. Je ne veux pas penser au mercato hivernal. Nous avons encore 12 matchs à jouer jusqu'en janvier donc si je pense à ça maintenant, je ne vais pas jouer au football. J'ai besoin de jouer et de me concentrer sur le football, et nous verrons», a affirmé le joueur algérien à «Soccer Saturday». L'ailier de 26 ans, encore sous contrat jusqu’en 2020, était fortement convoité l'été dernier par les Italiens de l'AS Rome, dont les offres ont été toutes rejetées par Leicester qui a poussé le vice-champion d'Italie à abandonner la piste du natif de Sarcelles (France). Après une saison 2014-2015 étincelante marquée par 17 buts en Premier league et un titre de champion, la forme de l'attaquant algérien a baissé la saison dernière (6 buts) alors que le club n'a terminé que 12e du championnat, parvenant néanmoins à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions et ce, pour sa première participation dans cette épreuve. Cette saison, Mahrez ne compte que quatre réalisations avec Leicester, toute compétitions confondues. Formé au Havre (France), Mahrez s'était engagé avec Leicester en janvier 2014. Six mois après, il accède avec les «Foxes» en Premier league.