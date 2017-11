Regard : Quand la toile sort ses griffes

La technologie, cette révolution qui avance à grand pas pour concerner tous les aspects de notre vie et qui nous apporte des solutions à tous nos problèmes, est-elle devenue, de nos jours, un casse-tête au point de nous faire oublier, un laps de temps, les avantages et les bienfaits de cette dernière ? On ne peut qu’être tenté de répondre, à vrai dire, par l’affirmative, avec tous ces hackers qui polluent notre atmosphère. On a beau faire pour être vigilants et sur nos gardes pour tromper cet ennemi redoutable et dangereux qui sait tout sur nous, y compris les moindres détails que nous ignorons nous mêmes, mais on aura toujours cette sensation d’être devancé, trompé, par ce «monstre», créé et nourri surtout par l’informatique. En fait, la cybercriminalité est parmi nous. Elle ne concerne pas seulement les autres. Ce qui s’est passé il y a quelques jours, ciblant l’un des plus grands établissements en Algérie, ne fait que renseigner sur la menace qui pèse sur nous. Fort heureusement, l’auteur de ce crime a été mis hors d’état de nuire par nos services de sécurité qui disposent, il faut le dire, d’un capital savoir-faire et d’une expérience à même de leur permettre de faire face à ce genre de situations. Aujourd’hui, la cybercriminalité est devenue une arme silencieuse qui ne rate point sa cible, d’où l’intérêt d’être assez vigilant afin d’éviter à nos enfants d’être des proies faciles à un bourreau virtuel dont il faut pourtant se méfier pour éviter un détournement, un kidnapping ou tout simplement une triste fin à des innocents, victimes de leur naïveté excessive. C’est dire que l’informatique est une arme à double tranchant. La prudence, la modération dans l’utilisation de cette technologie est toujours de mise. A bon entendeur, salut !



Samia D.