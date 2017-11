Dénoncer toutes les formes de violence

La promotion et le respect des Droits de l'Enfant ne doit pas rester un simple idéal galvanisé à l’occasion de chaque événement lié aux enfants, mais doit devenir une réalité au quotidien. Son droit à la protection, à la santé, au développement harmonieux, son droit à l'éducation. Tous ces droits sont inscrits dans une convention internationale des droits de l’enfant adoptée par les nations unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par l’Algérie en 1992, partant de sa conviction de la nécessaire promotion des droits fondamentaux de l'enfance et de leur consécration dans son arsenal juridique, loin de toute discrimination, exploitation ou négligence. Ce texte juridique international confirme le principe de la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant, avec «l'obligation» de lui donner son droit à un nom, d'avoir une famille, d'acquérir une nationalité, de bénéficier d'une éducation ainsi que de bénéficier des soins et de la protection. Mais tous ces droits ne sont réels que dans la mesure où ils sont mis en pratique. C’est justement ce laxisme dans l’application de ces lois et le manque d’information et de dénonciation, quand il s’agit de violence contre un enfant, que dénoncent aujourd’hui en Algérie les associations de protection des enfants. Ces associations reconnaissent qu’au cours de ces quatre dernières années on a eu droit à des textes très importants en matière de protection des enfants, à l’exemple du plan alerte kidnapping et enlèvement d’enfants mis en place par la DGSN à travers un numéro vert et derrière lequel il y a tout un dispositif qui doit se déclencher, plus on réagit vite plus on a une chance de sauver un enfant.

Ou encore l’installation de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance, dont la mission est de protéger les enfants contre toutes les formes de violence, de sévices et d'exploitation. Il reste, toutefois, nécessaire et urgent de garantir l'application du dispositif juridique relatif à la protection de l'enfance, prévu par la Constitution et le code pénal amendé, en vue de renforcer l'action des institutions et des associations en matière de signalement et de mise en mouvement de l'action publique. Comme il devient plus que nécessaire de promulguer en urgence tout texte d'application susceptible de renfermer l'idée relative à l'efficacité du dispositif de signalement et de réunir les conditions appropriées pour la protection de l'enfant au sein de la famille, de l'école, dans les espaces de jeux, les quartiers et dans chaque lieu.



Une convention et des droits



C'est en 1996 que le Parlement français a décidé de faire du 20 novembre la «Journée Mondiale de défense et de promotion des droits de l'enfant». Cette journée internationale est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. Elle tente aussi de faire valoir la convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Celle-ci est un texte de 54 articles, adoptée par les Nations unies le 20 novembre 1989. Elle affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger mais que c'est une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, quelque soit l'endroit du monde où il est né. Et aussi qu'il a le droit de s'amuser, d'apprendre et de s'exprimer. Elle a été ratifiée par 191 pays sur 193.

Seuls la Somalie et les États Unis ont refusé de s'engager. Ce texte est très important, mais pas suffisant : il reste beaucoup à faire pour faire des droits des enfants une réalité. Les droits ne sont réels que dans la mesure où ils sont mis en pratique, pour les enfants comme pour tous. Promouvoir les droits des enfants, c'est tout d'abord créer les conditions sociales, économiques et culturelles afin que tous puissent y accéder. C'est à ce prix que les droits de l'enfant seront véritablement respectés. L'UNESCO a toujours accordé une place significative à l'enfant au sein de ses programmes et de ses activités, qui visent notamment au développement optimal de la personnalité dès la petite enfance, au progrès social, moral, culturel et économique de la communauté, à l'appréciation des identités et valeurs culturelles, et à la sensibilisation au respect des droits et des libertés fondamentales. Pourtant et malgré tout ces efforts et 28 ans après la promulgation de cette convention, le bilan des droits de l’enfant dans le monde est loin d’être satisfaisant. Malnutrition, maladies, traite, privations des soins, pauvreté, ignorance, discriminations, violences : chaque année, des dizaines de millions de vies sont amputées, annihilées et le point d’urgence largement dépassé avec les enfants victimes des conflits armés, autant de pertes irréparables pour l’humanité.

Farida Larbi