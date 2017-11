Journée internationale des droits de l’enfant : « l’Etat veille à préserver l’élève contre l’extrémisme »

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a souligné, hier depuis Boumerdès, que «l’État veille à préserver les élèves contre l’extrémisme», précisant que «l’école de la République d’aujourd’hui est en plein mouvement afin de préparer le citoyen algérien tolérant de demain».

Dans ce cadre, la ministre a souligné l’intérêt suprême de l’Etat à la prise en charge de l’enfance et de ses besoins, à travers, environ, 400 établissements spécialisés à travers les 48 wilayas.

Dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant intitulée « les acquis de l’enfant algérien », organisée au siège de la wilaya de Boumerdès en présence de la société civile, la ministre a affirmé que « tous les secteurs sont concernés pour préserver nos élèves contre l’extrémisme et dans la mobilisation contre le terrorisme », rappelant que dans des pays africains et arabes des enfants sont exploités et embrigadés dans des bandes terroristes, c’est pourquoi les institutions de l’Etat, dont le ministère de l’Education , veillent à la qualité des programmes d’enseignement afin d’«édifier une école républicaine reposant sur le raisonnement et la logique ».

Après avoir souligné les évolutions dans la promotion des droits de l’enfant, elle a rappelé les nouveaux acquis en matière de promotion des droits de l’enfant évoqués dans la constitution de 2016 qui confirme que l’Etat veille au droit de toute personne de fonder une famille et au respect de la vie familiale.

Chaque enfant a le droit de bénéficier de la protection, des mesures et des soins nécessaires à son bien-être et son développement et d’exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne, en considération de son âge et de son discernement.

Dans ce cadre, la ministre a mis en exergue le « rôle de la famille, de la société et de l’Etat dans la protection de l’enfant. Par ailleurs, Mme Eddalia a souligné ainsi le rôle des associations.

Hichem Hamza

Le représentant adjoint de l’Unicef en Algérie :

« Les acquis de l’enfant se renforcent »

M. Moncef Moalla a mis en exergue la progression des droits de l’enfant en Algérie qui se renforcent de plus en plus.

Dans ce cadre, il a rappelé les droits de l’éducation, de l’enseignement, de la santé et d’autres accès qui servent l’enfant en Algérie. Parmi les évolutions notées, le responsable a souligné les différents colloques nationaux et internationaux organisés à l’intérieur et à l’extérieur avec l’implication de l’enfant algérien, les thématiques traitées sont d’actualité, notamment l’influence de l’internet .

H. H.