Culture Hebdo : Une semaine d’activités culturelles

Le paysage culturel de la semaine écoulée aura été marqué par une diversité de l’activité culturelle liée notamment aux théâtres, cinéma, arts plastiques et poésie.

• Les amis et étudiants du défunt plasticien Choukri Mesli ont rendu, vendredi, un dernier hommage à l'artiste dont la dépouille était exposée au Palais de la culture.

• La générale de la pièce Attachi, une nouvelle production écrite par le romancier Ismail Ibrir, a été donne jeudi au théâtre régional Ahmed Benbouzid de Djelfa.

• Les Associations culturelles de musique andalouse, El Djenadia de Boufarik et Les beaux arts d'Alger, ont animé jeudi à Alger, un concert dédié à la mémoire du Cheikh Abdelkrim Dali (1914-1978).

• Le public algérois avait rendez-vous, jeudi, à la Basilique Notre-Dame d’Afrique a Alger avec un répertoire du patrimoine andalou, proposé par Farid Khodja et son ensemble de musiciens.

• Plus de 200 jeunes talents ont participé, jeudi, à un casting portant sélection de "la plus belle voix" de la région Ouest algérien, organisé au Théâtre régional d'Oran "Abdelkader Alloula" (TRO).

• La romancière algérienne Kaouther Adimi a reçu mardi à Loudun (France) le Prix Renaudot des lycéens pour son dernier roman "Nos richesses" sorti en août dernier.

• Les longs métrages algériens "Les bienheureux" de Sofia Djama et "Jusqu’a la fin des temps" de Yasmine Chouikh prendront part à la compétition officielle du 14e Festival du film de Dubaï (Emirats Arabes Unies), prévu du 6 au 13 décembre.

• Trente artistes venus de quinze wilayas du pays ont pris part à la 11e édition du salon national des arts plastiques "couleur du spectre 2017" ouvert lundi à la maison de la culture Ali Souaï de Khenchela.

• Le long métrage "En attendant les hirondelles" du réalisateur algérien Karim Moussaoui a remporté, samedi le "Prix du meilleur montage" aux 28es Journées cinématographiques de Carthage (Jcc).

• Les 8es journées littéraires de Tébessa se sont déroulés du lundi au mercredi à la maison de la culture Mohamed Chebouki de cette ville avec la participation de plus de 80 écrivains et poètes de 25 wilayas du pays. (APS)