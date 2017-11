Rencontre avec Hamid Grine à la librairie du Tiers-Monde : Clandestine : La survivante

Rencontré samedi après-midi à la librairie du Tiers-Monde à Alger, le romancier Hamid Grine est revenu sur les grandes lignes de son dernier roman Clandestine, paru tout récemment chez Casbah édition. Le livre aborde la souffrance d’une femme ayant survécue au génocide de Bentalha, cette blessure encore vivace dans notre mémoire collective. Un épisode douloureux a donné matière aux passages les plus poignants de ce nouveau roman de Hamid Grine. Clandestine est l’histoire d’une femme qui décide de se travestir en garçon en 2002, suite aux troubles du génocide de Bentalha. Elle part chez un dermatologue pour lui demander de lui couper les seins. Ce dernier avait vécu en autiste la décennie noire puisqu’il était branché avec la télévision française du moment où sa femme et sa fille y vivaient depuis 1993 après avoir fui le terrorisme », a dévoilé Hamid Grine. Un roman qui fait la jonction entre une histoire de mort et une histoire d’amour dont la finalisation du projet a eu lieu en 2014. « J’allais éditer Clandestine en 2014, mais j’ai été désigné Ministre de la Communication en mai de la même année.

J’ai donc laissé pour me consacrer au portefeuille de la communication, et je me réjouis de rencontrer mes lecteurs ce soir avec notamment mon ami l’éditeur Ali Bey», a-t-il souligné. Hamid Grine a fait preuve d’optimisme par rapport à la scène culturelle et littéraire algérienne tout en félicitant la qualité des ouvrages. «La scène culturelle va bien, nous avons de très bons écrivains, ainsi que des lecteurs connaisseurs aussi bons que les auteurs», a-t-il ajouté.

Kader Bentounès