Note de lecture : Juristes de la première heure

Notons d'emblée que l'essai de Christian Phéline débute par une magistrale préface datant de mai 2017 et dans laquelle Ali Haroun, lui-même avocat, retrace l'itinéraire souvent tourmenté de ses pairs durant la période coloniale.

Dès lors, rien de tel que l'extrait ci-après tiré précisément du début de la préface de Ali Haroun : «Sans doute, l'ouvrage de Christian Phéline aura eu le mérite de sauver de l'oubli la saga de ces avocats «indigènes» qui, malgré les interdits de la loi coloniale, ont non sans peine accédé au barreau. Une fois les portes entrouvertes par la cour de cassation, il aura fallu à ces pionniers souffrir du pouvoir élitaire du barreau d'Alger qui, interprétant les lois dans le sens de l'exclusion de ces intrus, décréta jusqu'au milieu des années 20 que malgré les titres acquis auprès de l'Université française, les «indigènes évolués» ne pouvaient avoir place au sein de la justice française qu'à la condition d'avoir renoncé, par la «naturalisation», comme citoyens français, à leur statut personnel musulman, jugé incompatible avec le droit français régissant la profession».Ali Haroun poursuit en indiquant que «l'énoncé même des chapitres du livre illustre le combat séculaire, discret, permanent et soutenu de ces avocats musulmans d'avant l'indépendance, il ajoute en substance: «On y découvre combien le barreau d'Alger s'est révélé, avant tout, soucieux de se protéger contre toute intrusion, viendrait-elle des autochtones, pourtant premiers habitants du pays. Combien ce barreau a dressé d'obstacles et d'embarras à l'accession des musulmans à l'avocature, avant même que les rares qui y parviennent ne se trouvent confrontés aux tracas, empêchements et autres embûches dans l'exercice de la profession. L'avocat ne s'en arrêtera pas là puisqu'il soulèvera, un peu plus loin, un point d'ordre non négligeable : celui relatif au titre même de l'ouvrage, lequel, dans sa première version publiée à Paris, s'intitule Les avocats indigènes dans l'Alger coloniale – De l'accès à la profession aux défis de l'indépendance, tandis que, toujours selon l'avocat, l'éditeur algérien (Casbah éditions, ndlr) opte pour un autre titre Des Algériens au barreau. Les avocats d'origine musulmane dans l'Alger colonial. Et Ali Haroun de s'interroger : «Est-ce pour épargner la susceptibilité des Algériens constamment agressés par un vocabulaire colonial dévalorisant et souvent outrageant ?». «L'auteur, prévient-il, s'en explique d'ailleurs par avance dans la note aux lecteurs», à travers les quelques lignes qui vont suivre comme par exemple : «l'emploi des mots «musulman», «indigène» ou «juif» ou «israélite» se réfère au sens juridique que le droit colonial leur donnait pour distinguer diverses catégories de population selon leur statut personnel ou civique. Il ne s'assortit bien sûr d'aucune intention péjorative, ni d'aucune assignation d'une croyance religieuse effective. L'Algérie a été colonisée, c'est un fait historique. Elle s'est libérée, autre fait. Aussi, le vocabulaire inhérent à la période coloniale, nous l'utiliserons dans son acception, son contexte historique, et sans complexe».

Restituer ce que fut l’existence des avocats d’origine musulmane dans l’Alger coloniale

Que dire de la préface d'Ali Haroun si ce n'est qu'elle est intéressante à plusieurs titres. S'agissant par exemple de l'itinéraire emprunté vaille que vaille par les premiers avocats algériens durant la période coloniale, on en retient un survol historique très bien documenté sur les juristes en question dans la mesure où selon lui, «sur le fond, à côté du parcours de ces avocats indigènes de la première heure, l'on découvre une page moins connue de l'histoire du pays. Depuis l'inscription du premier musulman, Ahmed Bouderba en 1891, jusqu'à la décennie de l'indépendance, le texte révèle parallèlement aux plaidoiries et autres activités de ces juristes, combien ces hommes furent intimement mêlés parfois malgré eux— aux aléas politiques, aux soulèvements, révoltes, séditions et insurrections qui jalonnent la période coloniale». S'ensuit cet éloquent passage concernant, entre autres, quelques grandes figures du barreau d'avant l'indépendance : «A nos yeux d'avocats stagiaires, Abdelkader Haddou passait pour acquis au pouvoir colonial parce qu'il portait le chapeau en 1952, alors que Kerrad et Sator arboraient crânement la chéchia stamboul. Mais qui se souvient aujourd'hui qu'il fut, dans les années 1920, compagnon de l'Emir Khaled (…). Quant au contenu proprement dit de l'ouvrage, son auteur, Christian Phéline, explique que «dans sa tentative pour restituer ce que fut l'existence des avocats d'origine musulmane dans l'Alger coloniale, le présent ouvrage tirera l'essentiel de son information de documents d'archives et des témoignages de plusieurs des acteurs qui vivent encore». Mais, prévient-il toutefois, «les récits qu'inventent, ou prétendent inventer, les romanciers savent parfois, en quelques mots, suggérer davantage et plus vite que bien des documents authentiques». S'ensuivent cinq chapitres intitulés respectivement : «Le barreau d'Alger : une caste protégeant son pouvoir élitaire» ; «Avocats d'origine musulmane : Les difficultés de l'accès à la profession» ; «L'exercice du métier» ; «Des trajectoires qui divergent : entre «francisation» et engagement national» ; «D'hier à demain, les enjeux d'une indépendance». Le sixième chapitre, intitulé «Passage de témoin», constitue quant à lui la conclusion de l'ouvrage.Et puisqu'il faut bien conclure, autant citer les deux derniers paragraphes, fort édifiants, de la conclusion de Christian Phéline, lesquels paragraphes se présentent en ces termes : «Puissent le savoir et le début d'expérience de la jeune génération être mobilisés lorsque viendra le moment de redéfinir de manière ordonnée les règles d'un Etat pluraliste moderne, d'une économie renouant avec le développement, d'une société ouverte sur l'avenir. Ce sera pour cette nouvelle vague de professionnels prendre leur part d'une transition démocratique dont les lointains prédécesseurs venus au métier sous la domination coloniale auraient pu être les meilleurs artisans s'ils n'en avaient pas été dessaisis parles circonstance de l'après-1962. Puisse déjà le présent ouvrage rendre justice à ces pionniers du barreau d'Alger et rappeler combien l'avènement, trop longtemps différé, d'un régime de droits et de libertés sera redevable au courage de leur combats».

Kamel Bouslama



Des Algériens au barreau. Les avocats d'origine musulmane dans l'Alger coloniale, essai de Christian Phéline. Casbah Editions, Alger 2017; 228 pages



Lié à l'Algérie par sa famille depuis quatre générations, Christian Phéline a été coopérant au ministère de l'Agriculture et de la Réforme agraire peu après l'indépendance. Exerçant des responsabilités dans l'administration française de la culture et des médias, il est l'auteur de plusieurs études de micro-histoire sur l'Algérie coloniale dont Les insurgés de l'an 1. Marguerite (Ain Torki), 26 avril 1901» (Casbah Editions, 2012) et Un Guadeloupéen à Alger : Me Maurice L'Admiral (1864-1905)» (Editions Riveneuve, 2015). Il a aussi participé à l'édition critique du récit de Charles Poncet Camus et l'impossible trêve civile Gallimard, 2015) et vient de publier avec Agnès Spiquel-Courdille Camus, militant communiste. Alger 1935-1937 (Gallimard, 2017).