Pénétrante autoroutière Bouira - Tizi Ouzou : Réception en mars 2019

Le projet de réalisation de la pénétrante autoroutière reliant Bouira à Tizi Ouzou sera réceptionné d’ici au mois de mars 2019, a déclaré hier le directeur des travaux publics de la wilaya de Bouira, Ouadhah Abdelhakim. Lancés en mars 2014 et confiés à un groupement algéro-turc, les travaux de réalisation de cette pénétrante à partir de Djebahia (ouest de Bouira) sont toujours en cours, a indiqué M. Ouadhah, lors d’un conseil de wilaya présidé par le wali Mustapha Limani. Ce projet porte sur la réalisation de 48 km d’autoroute, dont 25 km de routes secondaires, 37 ouvrages d’art, 21 viaducs et deux tunnels longs de 1.660 mètres, ainsi que 8 échangeurs.

Un délai de 60 mois a été fixé pour la finalisation des travaux, a rappelé le directeur des travaux publics. Ce dernier a également évoqué, lors de cette rencontre, le projet de chemin de wilaya (CW) no 127 reliant Bouira à Sour El-Ghouzlane (sud), sur une distance de 13 km, précisant que la livraison des travaux est prévue en mois de septembre 2018. L’opération porte sur la réalisation de 9 ouvrages d’art et 3 échangeurs, selon les précisions données par M. Ouadhah. L’enveloppe financière du projet est estimée à plus de cinq milliards de dinars, et les travaux devront être achevés et livrés d’ici au mois de septembre 2018, a encore détaillé le même responsable.

Par ailleurs, le conseil de wilaya, tenu dimanche, a été aussi l’occasion, pour le premier magistrat de la wilaya, de s’enquérir du projet de réalisation de la double voie ferroviaire devant relier Thénia à Bourdj Bou-Arréridj (BBA) sur un linéaire de 162 km, selon les détails recueillis lors de cette rencontre à laquelle ont assisté des responsables de l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANSRIF).

À ce sujet, le chef de l’exécutif a demandé aux responsables concernés d’œuvre à la levée de toutes les contraintes administratives et techniques, pour parachever l’étude de cet important projet. M. Limani a exhorté les mêmes responsables à anticiper tout éventuel problème pouvant perturber les différentes activités dans la région, lors du lancement des travaux de ce projet.



Livraison de la totalité du tronçon autoroutier Bouira - Lakhdaria d’ici à mai 2018



La totalité du projet de mise à niveau du tronçon autoroutier liant la ville de Bouira à Lakhdaria, sur une distance de 33 km, sera livrée d’ici au mois de mai 2018, a annoncé le directeur des travaux publics (DTP) de la wilaya, Ouadhah Abdelhakim. «Le projet est presque dans sa phase finale, et il ne reste que 3 km qui sont toujours en cours de travaux», a indiqué M. Ouadhah, lors d’un conseil de wilaya présidé par le wali Mustapha Limani. Selon les détails fournis par le DTP, 30 km de ce tronçon ont été déjà livrés, quant aux 3 km restants, «ils le seront d’ici au mois de mai», a-t-il précisé. Une enveloppe de plus de 13.5 milliards de dinars a été allouée pour la réhabilitation de cet important tronçon autoroutier qui enregistre quotidiennement le passage de 45.000 véhicules, dont 35% de poids lourds. Des travaux sont en cours entre le tunnel d’Aïn Chriki et le grand viaduc. Des instructions avaient été données auparavant par le ministère des Travaux publics, pour «adapter le tunnel d’Aïn Chriki aux normes internationales en matière de sécurité et de réalisation», a ajouté M. Ouadhah, lors de cette rencontre. Le premier magistrat de la wilaya a saisi cette occasion pour appeler le DTP, ainsi que les responsables de l’Agence nationale des autoroutes (ANA) à accélérer la cadence des travaux, pour en finir avec le calvaire des embouteillages et bouchons sur cet important axe autoroutier. «Faites en sorte de mettre un terme définitif aux bouchons quotidiens qui pénalisent les usagers de ce tronçon», a indiqué M. Limani. Ce tronçon autoroutier de 33 km avait connu de sérieuses dégradations causées essentiellement par la nature glissante des terrains, ainsi que de la mauvaise qualité des travaux effectués auparavant. Ces dégradations, notamment au niveau de la pente de Djebahia (ouest de Bouira), ont été à maintes reprises à l’origine de plusieurs accidents de la route.