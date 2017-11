Après le débrayage des médecins résidents : Dialogue ouvert

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Mokhtar Hasbellaoui, compte recevoir dans les tout prochains jours le Collectif Autonome des Médecins Résidents Algériens (CAMRA), pour entamer le dialogue autour de la plate-forme de leurs revendications de ce Collectif qui représente plus de 8.000 médecins résidents à travers le territoire national. Cette rencontre intervient après que le ministère de la Santé eut annoncé la semaine dernière, que les portes du dialogue étaient ouvertes pour débattre avec les représentants des médecins résidents de toutes les questions relevant des prérogatives du secteur de la santé, précisant toutefois, que le service civil sera maintenu.

Poursuivant ses propos, M. Hasbellaoui a expliqué que le service civil qui constitue les «gènes» du système de santé, ne peut pas être abrogé. Il assure cependant que les solutions idoines à même de permettre aux praticiens d’exercer leur profession dans les meilleures conditions seront trouvées.

En effet, le Collectif autonome des médecins résidents algériens (Camra) qui a observé les 14 et 15 novembre dernier, un mouvement de débrayage cyclique de deux jours consécutifs, à travers les différents structures de santé et hôpitaux du pays, pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur leur situation socio- professionnelle revendiquant principalement la révision du statut général du résident et l’amélioration des conditions de travail. Néanmoins, ce collectif, après avoir observé une grève de deux jours, lundi dernier, dans plusieurs structures hospitalières du pays, une grève qu’il annonce comme cyclique, s'est dit «disposé» à discuter avec le ministère de la Santé pour trouver des solutions aux problèmes posés par le Collectif. «Nous ne demandons pas mieux que de discuter avec les représentants du ministère de la Santé et nous sommes disposés à dialoguer», a déclaré le Dr Mohamed Taileb, membre du Collectif autonome des résidents du CHU Mustapha Bacha.

Les médecins résidents ont entamé ce mouvement de protestation de deux jours pour faire valoir leurs revendications concernant notamment «l'abrogation du service civil dans sa forme actuelle». Selon le représentant du Collectif, cette mesure «a montré ses limites», ce qui nécessite l'intervention de la tutelle pour assurer un «environnement adéquat» aux praticiens dans l'exercice de leur mission.

Les grévistes exigent également «la révision du statut général du résident et l'amélioration de ses conditions de travail». Parmi les autres revendications du Camra figure la nécessité de revoir le mode de mutation qui oblige un médecin à travailler entre un an et quatre ans dans des zones éloignées, sans qu’on lui assure un minimum de conditions matérielles pour son installation sur place. Le collectif de médecins résidents revendique, également, le droit d’être dispensés du service national au même titre que les autres jeunes Algériens concernés par la mesure. Selon le Camra, les résidents ne bénéficient pas de la dispense accordée aux Algériens nés entre 1985 et 1987, ni de dispense pour cause médicale ou pour situation de soutien de famille. Le Camra évoque, également, la nécessité de revoir les primes de garde et l’enveloppe allouée aux œuvres sociales, auxquelles les médecins résidents n’ont pas droit, puisqu’ils sont considérés comme «étudiants». Le collectif, qui soulève l’absence totale d’un corps assurant la sécurité des médecins dans l’enceinte des établissements hospitaliers, met en avant le manque des moyens adéquats pour mener à bien la mission qui est inhérente à ce corps médical.

Le volet formation figure, aussi, parmi les revendications du collectif qui insiste sur le niveau de la formation et de la prise en charge des médecins résidents qui ont «une incidence directe sur la qualité des soins offerte aux patients».

Par ailleurs, les résidents réclament l’annulation des examens sanctionnants intercalaires jusqu’à l’application des réformes de formation et d’évaluation des médecins résidents selon leurs carnets.

Kamélia Hadjib