Emigration clandestine : Un numéro vert et un plan de sécurité bientôt en vigueur

La lutte contre l’émigration clandestine plus communément désignée sous le vocable de «harragas», lorsqu’il s’agit de passage par la voie maritime, sera bientôt au centre de nouvelles mesures que vont prendre les autorités locales de treize wilayas côtières, traduisant ainsi la détermination des pouvoirs publics, de juguler le phénomène.

Pour ce faire, les nouvelles dispositions devant connaître leur mise en application dès l’année prochaine obéissent également à l’idée d’une mobilisation sans précédant des commissions de sécurité relevant des wilayas côtières au sein desquelles la question des «harragas» sera dans ce cadre, inscrite au rang de priorité de ses actions. En effet, pas plus tard que ce week-end, les unités des Garde-côtes des Forces navales de l’Armée nationale populaire (ANP) ont procédé à l’interception et au sauvetage de 286 candidats à l’émigration clandestine à bord d’embarcations de fortune, ce qui a fait dire à ces services, via un communiqué, qu’ «en dépit de l’ampleur prise par les tentatives de quitter le territoire national de manière illégale, les unités du Service national de Garde-côtes des Forces navales demeurent vigilantes et mobilisées». Il est également prévu la mise en place d’un numéro vert à même de permettre la mise en échec, en temps opportun de tout «projet» de traversée maritime illicite. Celles-ci sont généralement organisée par des réseaux de passeurs qui recourant à des embarcations de fortune dans lesquelles sont entassés femmes et hommes, jeunes et moins jeunes et parfois mêmes de enfants. Aussi, l’objectif escompté de la mise en place de ce numéro vert réside aussi dans le fait de relever le seuil de la sensibilisation des populations des régions côtières, plus particulièrement les différentes catégories professionnelles activant aux ports de pêches et de plaisance contre le danger que représente ce même trafic souligné plus haut, que d’aucuns assimile à un véritable saut dans l’inconnu. En outre, et à travers leur implication directe dans la lutte contre le fléau des «harragas», il est attendu des commissions de sécurité relevant des wilayas côtières de procéder à l’élaboration de plans sécuritaires adaptés aux spécificités de chacune des ces régions et ayant pour but de dissuader les candidats potentiels à la «harga» de recourir à ce genre d’aventures périlleuses qui les mettent face à un danger certain.

Dans cette optique, ce qui est attendu des collectivités locales, c’est surtout d’accélérer l’opération d’éclairage public notamment au niveau des sentiers suspectés d’être exploités par les réseaux de passeurs pour acheminer leurs matériels nécessaires pour la préparation d’une « expédition» illégales.

Ce qu’il y a lieu de souligner à propos de ces réseaux, c’est que ces derniers disposent de «complices» dont le rôle et de sillonner les villes et villages enclavées du pays à la recherche de candidats pour l’émigration clandestine. Ces recruteurs qui perçoivent leur ristourne pour chaque candidat «déniché» mettent ces derniers en contact avec les passeurs qui sont dans les majorités des cas des repris de justice au profil dangereux.

En tout état de cause, et dans le cadre de la mise en place des nouvelles mesures en vue de réduire les conséquences néfastes de ce phénomène «infestant» depuis quelques années les rives de Tlemcen, Mostaganem, Beni Saf, Ain Témouchent, Oran, Annaba et, à un degré moindre Tipasa et Chlef, la Gendarmerie nationale est déterminée indique-t-on, à durcir son propre dispositif dans le cadre d’une action de coordination efficace avec la corporation des garde-côtes.

K. A.