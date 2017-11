Sécurisation du scrutin : 15.300 policiers mobilisés à Alger

Les services de la Sûreté de wilaya (SW) d’Alger s’engagent à garantir une sécurisation optimale des conditions liées au déroulement des élections locales de ce jeudi 23 novembre. «Toutes les mesures sont prises par les services de police de la wilaya d’Alger pour sécuriser l’opération du vote», a fait savoir M. Nourreddine Berrachedi, chef de la Sûreté de la wilaya d’Alger dans une déclaration à la presse, à l’occasion d’une visite de travail effectuée par le directeur général de la Sûreté nationale, le général major M. Abdelghani Hamel au niveau de la capitale.

Pour la première ville du pays, la mission de la DGSN est de sécuriser non seulement les 552 centres de vote où sont inscrits quelque 1.938.716 électeurs, mais aussi d’assurer un environnement optimal permettant le déroulement du scrutin dans de meilleures conditions, sans oublier la sécurisation des différentes institutions de la République sises à Alger. Dans ce cadre, c’est un total de 15.300 policiers, relevant des différents services qui sont mobilisés par la Sûreté de wilaya d’Alger, informe encore son premier responsable, M. Berrachedi. Celui-ci s’est exprimé dans le cadre d’un point de presse initié aux termes de la visite du général major, M. Abdelghani Hamel, au niveau de la Division Est de la police judiciaire de la capitale, sise à Bab Ezzouar, ainsi qu’au siège de l’Unité républicaine de la Sureté de Kouba. En compagnie du wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, et notamment de plusieurs cadres de la DGSN, M. Hamel a inauguré, à Bab Ezzouar, deux nouvelles infrastructures spécialisées dans la lutte contre toute forme de violences faite aux enfants et aux femmes ainsi que la lutte contre les atteintes aux mœurs. Il s’agit pour les nommer de la brigade de protection des personnes vulnérable et de la salle d’enregistrement audio-visuelle qui ont été réalisées à l’intérieur de la Division Est de la police judiciaire. L’objectif gagé à travers ces nouvelles acquisitions traduit l’engagement de la DGSN et sa déféminisation à durcir la lutte contre les atteintes visant les mineurs et les femmes.

Dans ce cadre, il est attendu en outre le renforcement du dispositif d’alerte contre ce genre de fléaux. A ce propos, un communiqué remis à la presse fait état de la résolution, de janvier à fin octobre 2017, par les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger de quelque 335 affaires traitant de mineurs, dont une proportion majeure avait trait a des atteintes aux mœurs.

Les affaires liées aux cas de violence faites aux femmes, au nombre de 1.194, ont été résolues durant la même période par ladite institution de la DGSN. D’autre part, et au niveau de l’Unité républicaine de la Sûreté de Kouba, le général major M. Hamel à supervisé une série d’exhibitions liées au maintien de l’ordre public.

Karim Aoudia