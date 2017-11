Grand angle : à quand l’épilogue ?

Le dossier syrien continue d’occuper les devants de la scène diplomatique internationale. Les efforts déployés en vue du règlement définitif du conflit qui a fait, selon des statistiques qui restent à confirmer, plus de 330.000 morts et provoqué le déplacement de millions de personnes depuis mars 2011, se multiplient. D’autant que toutes les parties prenantes, Russie et USA ont premier, ont convenu qu'il n'y a «pas de solution militaire» possible à la guerre en Syrie. Plus encore, dans un communiqué conjoint, les présidents russe et américain

«ont confirmé leur engagement envers la souveraineté de la Syrie, son indépendance, son unité, son intégrité territoriale et sa nature séculaire» et ont appelé toutes les parties à participer aux discussions menées par l'ONU et dont le huitième cycle se tiendra à partir du 28 novembre à Genève. A la bonne heure ! Toutefois, faut-il aussi rappeler, des résultats mitigés ont sanctionné les sept premières sessions de pourparlers entre le régime syrien et l’opposition. De même que les participants se sont régulièrement quittés sans parvenir à surmonter le point de discorde, qui concerne le sort du président Bachar al-Assad. La Russie, l’Iran et la Turquie, qui parrainent l’autre processus de négociations de paix abrité par la capitale du Kazakhstan, Astana, tentent de leur côté de travailler ensemble pour mettre fin au conflit. Et ces trois pays sont de nouveau sur le «pied de guerre» pour forcer ce destin auquel n’était pas prédestinée la Syrie, certainement écrit dans des laboratoires et mis en exécution en 2011. Un «destin» fabriqué et auquel aucun pays ne peut y échapper si les démons de la division et de la haine ne sont pas exorcisés. Le sommet prévu mercredi prochain dans la station balnéaire russe de Sotchi, en présence des présidents russe Vladimir Poutine, iranien Hassan Rohani et turc Recep Tayyip Erdogan, donnera-t-il lieu à ces avancées attendues et qui seront porteuses d’espoir certain de voir enfin le bout du tunnel ? Il est encore prématuré de s’avancer.

Nadia K.