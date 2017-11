Constantine : les dernières retouches

Parallèlement au déroulement de la campagne électorale, les autorités locales de la wilaya de Constantine, à leur tête le wali Abdessamie Saïdoun, ont investi le terrain afin de mener une autre campagne, celle de la sensibilisation sur l’importance des élections. À ce titre, le chef de l’exécutif a tenu, hier au siège de la wilaya de Daksi, une rencontre avec les représentants de la société civile et les organisations de masse, et ce, dans l’objectif d’une mobilisation massive en vue du scrutin prévu à la fin de la semaine.

Dans ce même contexte, la caravane de sensibilisation, organisée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, sous le slogan « Ensemble nous bâtissons l’Algérie », est arrivée jeudi à Constantine en provenance de la wilaya de Mila. Prenant comme point de départ la place jouxtant la maison de la culture Mohamed-Laïd-Al-Khalifa, le convoi de camions équipés d’écrans géants et diffusant des clips sur l’opération électorale, s’est ensuite rendu à la nouvelle ville Ali-Mendjeli (commune du Khroub) pour y sillonner différents quartiers, avant de s’installer au niveau du Ritaj Mall, un centre commercial connaissant une forte fréquentation, dans le but de toucher le maximum de monde, notamment les jeunes.

À chacune des haltes, les animateurs de la caravane ont procédé à la distribution de dépliants expliquant le rôle des assemblées élues, de même que différents ateliers au profit des enfants ont été mis sur pied.

Il faut également signaler le lancement d’autres caravanes de sensibilisation, à l’image de celle du Forum algérien pour la citoyenneté et la modernité, ou encore celle de l’entrepreneuriat des jeunes, qui élira domicile à partir d’aujourd’hui, pour deux jours, à la maison de la culture Al-Khalifa, et laquelle verra la participation des Agences nationales de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et de gestion du microcrédit (ANGEM), de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), ainsi que de différentes institutions bancaires. De son côté, la direction de la Jeunesse et des Sports a voulu apporter sa pierre à l’édifice en montant, hier à la place Ahmed-Bey, une démonstration d’arts martiaux, de boxe et de kick boxing, en présence de champions olympiques, en plus de la caravane qui a parcouru, à partir du début de la semaine, les différentes cités de la nouvelle ville Ali-Mendjeli, alors que celle de la Culture a chapeauté la tenue d’un spectacle de marionnettes géantes au centre-ville.

Enfin, la direction de la Formation et de l’Enseignement professionnels a organisé mardi passé une sortie à l’annexe du musée national du Moudjahid, au profit des stagiaires de différents centres et instituts du secteur.

Issam B.