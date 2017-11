M. BEDOUI : « Nous sommes prêts »

«Nous sommes prêts», c’est en ces termes que s’est exprimé, hier, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, à propos des préparatifs liés au déroulement des élections locales de jeudi prochain.

M. Noureddine Bedoui, qui était « L’invité de la rédaction » de la chaîne III de la Radio nationale, a également relevé que certains bureaux itinérants « ont déjà commencé à se mettre en place et à sortir du chef-lieu de wilaya aux fins de permettre aux gens de l’intérieur du pays dans les zones isolées de commencer à voter ».

« Ces préparatifs ont débuté depuis longtemps », a souligné le ministre, faisant remarquer qu’une élection doit se préparer, au moins, six mois à l’avance. Evoquant ensuite le fichier électoral, le ministre révèle que suite à la révision annuelle du 1er au 31 octobre dernier, le corps électoral compte quelque 22.878.056 électeurs. Cependant, tient-il à préciser, «ce chiffre demeure provisoire car nécessitant sa consolidation commune par commune». Poursuivant ses propos, M. Bedoui a assuré que «le chiffre exact du corps électoral sera communiqué dans quelques jours». Interrogé sur le vote électronique qui est programmé pour 2022, le ministre signale que les Algériens auront la possibilité de pouvoir exprimer leur suffrage par le biais d’une carte de vote électronique, lorsqu’ils seront, en totalité, entrés en possession de leur carte d’identité biométrique, soit, probablement, au-delà de 2021. Il est utile de rappeler ici qu’au niveau de la carte électronique biométrique, il existe une application appelée « Election ». « Nous en sommes aujourd’hui à plus de onze millions de cartes distribuées. Notre objectif est qu’en 2021, nous allons pouvoir clôturer cette grande opération qui ouvre des horizons pour une Algérie numérique électronique dans notre quotidien », a déclaré le ministre. Abordant la transparence du scrutin, M. Bedoui a mis en avant le fait que la constitution garantit l'organisation d'élections « responsables et libres » dans lesquelles le citoyen trouvera la voix qu'il aura exprimée dans l'isoloir, soulignant que la loi organique

« fait obligation à tous les intervenants dans l'opération d’œuvrer pour des élections transparentes ».

Le ministre s’exprimera dans ce sillage sur le rôle assigné à la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) laquelle instance accompagne les pouvoirs publics et l'administration dans le processus de vote.

De même qu’il qualifiera de «très positive» la disposition réglementaire de la loi électorale obligeant les formations politiques à obtenir 4% des suffrages lors des élections précédentes pour pouvoir postuler. Cette disposition est très positive, a-t-il expliqué, dans le sens où elle a permis de voir « une dynamique au sein des partis » et signale par la même occasion une « progression (+10%) en matière de listes déposées, comparativement aux élections locales de 2012 ».



Le code communal et de wilaya soumis au Parlement avant la fin de 2018



L’on apprendra également à cette occasion que le projet de texte relatif à la révision du code communal et de wilaya devrait être soumis au Parlement et adopté avant la fin du premier semestre 2018.

« Maintenant que l’Algérie retrouve sa sérénité, sa quiétude et sa sécurité », elle est en droit de revoir ces prérogatives vis-à-vis des élus locaux, pour lesquelles nous sommes en train de travailler avec l’ensemble des partis politiques » au titre de la nouvelle loi communale, a-t-il indiqué, mettant l’accent sur le fait que les nouvelles dispositions, qui tendent à doter les APC d'un nouvel arsenal réglementaire, devraient entrer en vigueur à la fin du 1er semestre de l’année prochaine. Aussi, le ministre a précisé que le processus de réformes engagées par le secteur entame à présent «sa dernière phase».

A retenir, d’autre part, qu’en plus de la loi sur les communes et celle relative aux wilayas devant être soumise au vote à la fin du premier semestre 2018, beaucoup de projets législatifs sont en cours de préparation pour affiner davantage les mécanismes d’organisation et de déroulement des prochains suffrages. Poursuivant ses propos, le ministre de l’Intérieur signale qu’un projet de loi portant démocratie participative, consacrée par la Constitution, se trouve actuellement au niveau du gouvernement « pour examen », avant sa présentation devant le Parlement. Par ailleurs, en ce qui concerne la campagne électorale qui a pris fin hier, M. Bedoui a affirmé que celle-ci a été une occasion pour que les préoccupations du citoyen s'expriment « dans la proximité».

Cela est «très important», soutient-il, dans la mesure où « le débat et l'écoute participent à ancrer la démocratie participative au niveau local». Aussi, après avoir mis en exergue que les élections sont régies par des échéances

« constitutionnelles », le ministre a exhorté les acteurs politiques à avoir cette culture

« de respect des dates de chaque élection ».

Soraya Guemmouri