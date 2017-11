Mascara : Les derniers meetings

Les candidats ont réuni une dernière fois leurs militants, hier. Les partis politiques en lice ont fortement intensifié leurs meetings ce week-end avant la fin de la campagne électorale, hier soir. Durant cette campagne, qui a débuté le 29 octobre, soit 25 jours avant le scrutin, les partis en compétition ont passé en revue des programmes. Les leaders des partis ont sillonné la cité de l’Emir à la recherche de voix qui leur permettraient de gagner cette bataille électorale, en ce sens que ces élections ont une importance prépondérante dans la vie de tous les jours des citoyens. Les partis se sont activés trois semaines durant sur le terrain et ont fait du travail de proximité leur credo pour être à l’écoute des citoyens dans plusieurs localités. Le développement et l’investissement utile et productif dans tous ces domaines ont été le cheval de bataille dans les discours des intervenants. Il est expressément demandé aux électeurs de la commune de donner leurs voix aux candidats qui sont porteurs d’espoir en se rendant massivement aux urnes. Le plan d’action des programmes sera mis en place pour la réalisation des infrastructures manquantes et d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vie des citoyens aussi bien en milieu rural qu’urbain.

A. Ghomchi