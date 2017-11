TALAI’E EL-HOURIET : « Novembre glorieux est l’enfant de Mai 1945 »

Poursuivant sa tournée à travers la wilaya de Sétif, Ali Benflis, le président du parti Talaie El Houriet, a présidé hier, à la maison de la culture Houari-Boumediene, un meeting populaire à l’issue duquel il s’est adressé à ses militants et cadres, rappelant d’emblée le passé glorieux de cette wilaya qu’il qualifiera de wilaya moudjahida.

« Sétif nous a éduqués et nous a enseigné les valeurs du sacrifice et de l’amour de la patrie », dira l’intervenant, qui ajoutera que le sang qui coule dans les veines des habitants de cette wilaya est le même sang qui animait la foi de Saâl Bouzid, l’exemple même du sacrifice, consacrant par la même une large place à la glorieuse révolution de Novembre et soulignant que « Novembre glorieux est l’enfant du 8 Mai ». Il consacrera une large place à la Déclaration de Novembre et aux objectifs qu’elle s’assigne, avant de revenir sur ces élections et dire que la participation de son parti à ces échéances est la résultante des voix exprimées dans ce sens par 55% des membres du comité central, non sans faire état « des contraintes » qui, selon lui, n’ont pas permis à son parti de participer dans toutes les communes et les APW du pays.

Il se penchera sur le programme de son parti et dénoncera cette

« fitna » qui à marqué la décennie noire, qui aurait fait, dira-t-il, succomber le pays dans une situation grave, n’étaient la présence et l’intervention de l’ANP, des services de sécurité et de tous ces Algériens jaloux de leur patrie. Répondant à un intervenant dans la salle, il dira: « L’Algérie se construit par le respect mutuel et l’écoute les uns les autres ». Il fera état de la situation difficile que vit l’Algérie, selon lui, aux différents plans politique, économique et social et dira les réformes que doit connaître l’école, le système de santé. Il s’adressera à ses militants pour dire : «Nous sommes animés par le sentiment fort de la culture nationale et profondément imprégnés du serment prêté à nos martyrs, persévérez et faites pour que le parti soit implanté partout dans chaque « garia », les appelant à «combattre la violence, la fitna et œuvrer sans cesse pour propager la bonne parole».

Ali Benflis ne manquera pas de rendre un vibrant hommage à l’ANP, «tous ces jeunes qui veillent à l’intégrité territoriale de notre pays et la préservation de la stabilité du pays ainsi que les éléments des services de sécurité» qui dira-t-il, «n’ont eu de cesse à œuvrer aux mêmes fins pour le respect et la dignité de l’Algérie».

F. Zoghbi