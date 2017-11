FFS : « Associer le citoyen dans la gestion des affaires publiques »

Le membre du comité d’éthique du Front des forces socialistes (FFS) et ex-premier secrétaire national du même parti, M. Abdelmalek Bouchafa, a appelé avant-hier, à partir de Annaba, les électeurs à voter en faveur des candidats de son parti, en mesure d’apporter un changement qui cadre avec les préoccupations des populations. Lors d’un meeting électoral qu’il a animé au théâtre régional Azzedine-Medjoubi de Annaba en prévision des locales de jeudi prochain, il a souligné que le FFS milite pour la construction d’une Algérie forte et unie, qui n’accepte pas la partition, à travers notamment les assemblées locales élues dans le cadre de l’alternance et l’autonomie de la gestion. L’orateur a estimé que le code de la commune et de la wilaya est venu pour «retirer des prérogatives des mains de l’élu pour les attribuer à l’administration», avant d’indiquer que le FFS participe aux locales pour restituer ces prérogatives à l’élu local et poursuit le militantisme politique et social jusqu’à l’instauration d’institutions au service de l’intérêt général. Ce qui permettra de mettre un terme à la mafia et aux prédateurs et voraces qui ont investi les assembles élues et veulent continuer d’accaparer ces espaces pour réaliser leurs propres intérêts, a-t-il soutenu. «Si le FFS est plébiscité le 23 novembre, nous allons créer des conseils consultatifs dans les communes pour associer les citoyens à la gestion multisectorielle de leurs affaires», a-t-il enchaîné. Il a appelé, par ailleurs, à l’issue de son discours à un vote massif le 23 novembre en faveur du FFS et à éviter le vote blanc.

B. Guetmi