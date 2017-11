Front El-Moustakbal : « Nous avons réussi notre campagne »

Le président du Front El-Moustakbal se dit «très confiant» quant aux chances des listes de son parti, lors des élections locales, et se félicite de la manière avec laquelle ses candidats ont mené une campagne «réussie sur tous les plans».

«Nos candidats et militants ont encore prouvé leur bonne formation politique en convaincant un nombre important de citoyens de voter pour les listes du Front El Moustakbal. J’ai visité 26 wilayas et les membres du bureau politique ont assuré pour le reste, le tout dans une campagne propre et honorable », a déclaré Abdelaziz Belaid lors d’une conférence de pesse animée, hier, à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration de Ain Benian (Alger), en clôture de la campagne électorale. «Le Front El Moustakbal a présenté 803 listes communales sur les 1.541 et 39 listes de wilayas sur les 48 à travers le territoire national. «Notre formation politique a usé d’un discours modéré, sincère et réaliste, évitant surtout de promettre le paradis aux citoyens, respectant ainsi strictement nos orientations et directives. Je dis avec fierté que nos représentants ont affiché un haut degré de conscience des véritables préoccupations de la population et présenté des solutions réelles, pas utopiques», s’est encore félicité le premier responsable du parti. Selon M. Belaid, les répercussions d’une éventuelle manipulation des voix des votants lors des élections locales risquent d’être beaucoup plus graves que durant les dernières législatives, où des procès-verbaux ont été complètement changés. «Les méthodes de fraude changent à chaque rendez-vous électoral, mais pour ces locales, les citoyens concernés directement par les élus communaux, qui sont leurs frères, fils, voisins, amis ou enfants du quartier, ne vont certainement pas se laisser faire. Attention à la manipulation de la volonté populaire», a-t-il averti, appelant tous les acteurs à «laisser le peuple dire son mot, loin des pressions et en toute liberté». Concernant ses prévisions sur le taux de participation jeudi prochain, le président du Front El Moustakbal a estimé qu’il sera «beaucoup plus important par rapport à celui enregistré à l’occasion des législatives de mai dernier».

«Les citoyens sont directement impliqués dans ces élections et nous nous attendons à une bonne mobilisation. J’appelle les citoyens à sortir en force jeudi pour fausser les calculs des fraudeurs et faire respecter leur volonté et défendre leurs choix», a soutenu le patron du Front El Moustakbal. Il a, dans ce sens, critiqué le «mode de fonctionnement» de la Haute instance indépendante de surveillance des élections qui n’a, a-t-il dit, «d’indépendant que le nom».

«Des membres de cette instance sont désignés et font donc partie de l’Administration, malgré cela, elle connaît des problèmes largement rapportés par les médias nationaux. Notre parti a tout le temps milité pour que les membres de cette instance soient élus pour pouvoir jouir de son indépendance, premier garant de transparence», a conclu M. Belaid.

APS