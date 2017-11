Parti El-Karama à Sidi Bel-Abbès : Une cellule d’écoute pour les citoyens

Juriste de formation, Houaria Boudiaf s’est pour la première fois engagée dans la politique en adhérant au parti El-Karama, dans la perspective de participer à la matérialisation du projet de société de la formation en question et de faire valoir surtout ses idées et ses propositions. Elle fut retenue dans la liste des candidats à l’APC du chef-lieu, ce qui l’a motivée à concevoir toute une approche résidant surtout dans l’approfondissement du concept de la proximité. Et en plus de la proposition de création d’un conseil de sages, pour accompagner l’Assemblée dans ses actions de développement et de promotion de la cité, elle suggère la mise sur pied d’une cellule d’écoute pour la prise en charge des préoccupations et attentes des populations.

L’idée est relativement originale, pour, à propos, appuyer le numéro vert mis à la disposition du citoyen et tisser une relation entre l’administration de base et l’administré. «On doit dépasser l’évocation des missions basiques et classiques de la commune, pour justement améliorer les conditions d’accueil du citoyen et innover même en la matière. Une cellule d’écoute, à titre d’illustration, composée d’élus serait bénéfique pour crédibiliser l’action de l’Assemblée et promouvoir une relation de confiance. Même si l’on ne peut résoudre tous les problèmes des citoyens, le fait, je pense, de les écouter et de leur expliquer une quelconque situation, s’assimile à une compréhension de l’évolution d’une société et à une adhésion à la cause de la chose publique», devait nous confier cette jeune femme déterminée à se dévouer pour sa ville et à être au service de sa population.

Toujours est-il que le débat engagé à la faveur de ces consultations a été riche en enseignements, pour s’inspirer des propositions et suggestions formulées et capitaliser un tant soit peu les projets soumis par l’ensemble des candidats. La campagne électorale a été véritablement une période de formation politique et sociologique, pour constituer une référence dans la gestion des futures Assemblées.

A. Bellaha