Tizi Ouzou : élargissement des prérogatives et décentralisation

Le rideau est tombé hier sur la campagne électorale pour le compte des élections locales de jeudi prochain à Tizi Ouzou, après trois semaines d’intenses activités politiques organisées par les candidats et représentants des 345 listes en lice aux Assemblées populaires communales (APC) et 11 autres listes à l’Assemblée populaire de wilaya (APW).

Cette campagne électorale s’est déroulée globalement dans de meilleures conditions. Hormis le saccage criminel de la permanence électorale du RND à Mekla, et quelques tentatives de saccages de deux permanences électorales du FFS pendant cette campagne, aucun autre incident n’est venu perturber le déroulement normal et serein de cette compétition électorale à Tizi Ouzou, où l’on l’en a constaté aussi l’absence de querelles stériles entres les différents candidats à cette élection locale.

Ces derniers étaient presque unanimes à relever le climat de sérénité et de responsabilité dont ont fait preuve, tout au long de cette campagne, la majorité des candidats, aussi bien ceux des partis politiques que des indépendants, dont le seul souci est de convaincre la population de la justesse de leur vision concernant le développement de la wilaya et la prise en charge des préoccupations quotidiennes de la population afin de voter en leur faveur le jour J.

Pendant cette campagne électorale, qui s’est poursuivie hier jusqu’à minuit, les candidats, aussi bien ceux des partis politiques que ceux des listes indépendantes, ont été unanimes à plaider en faveur de la réforme de l’actuel code de la commune et de la wilaya, dans le sens de donner plus de prérogatives aux élus locaux et libérer par là les initiatives locales, pour enclencher un véritable développement local.

Pour les candidats, seul l’élu local est en mesure, eu égard à sa proximité avec la population et sa présence quotidienne dans sa commune, d’assurer un vrai développement de son territoire et de trouver les solutions à tous les problèmes posés, notamment le manque des finances pour la prise en charge des affaires de la municipalité. L’association de l’université de Tizi Ouzou, disposant de plusieurs laboratoires de recherches, notamment dans toutes actions de développement de la wilaya, a été aussi au centre de cette campagne électorale pour le scrutin local prochain. Tous se sont accordés à dire qu’il ne pourrait y avoir un vrai développement socio-économique dans cette wilaya sans l’implication de cette institution universitaire aux compétences avérées et reconnues. La nécessité de la réhabilitation des zones industrielles et d’activités existantes, et la réalisation de plusieurs autres, la mise en œuvre de la décentralisation effective, la démocratie participative par l’installation des conseils consultatifs au niveau des APC sont là entre autres propositions qui revenaient comme un leitmotiv dans les discours électoraux de tous les candidats, tout au long de ces trois semaines de campagne électorale pour les élections locales de jeudi prochain qui seront remportées sûrement par les listes qui ont présentés des personnes intègres et compétents, et celles qui ont su convaincre la population de la justesse de leurs propositions et plans d’actions pour le développement local et la prise en charge de ses préoccupations.

Bel. Adrar