M. Hamel reçoit l’ambassadeur du liban : Coopération sécuritaire

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le général major Abdelghani Hamel, a évoqué, hier à Alger, avec l'ambassadeur libanais en Algérie, Ghassan Al Moualim, les relations bilatérales «exceptionnelles» dans le domaine sécuritaire et l'échange d'expériences et d'expertises en matière de formation policière spécialisée, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Evoquant les relations exceptionnelles entre les deux pays dans le domaine sécuritaire et les voies de leur renforcement face aux défis sécuritaires communs impliquant une coopération aux niveaux international et arabe, les deux parties ont mis l'accent sur la nécessité de «l'échange d'expériences et d'expertises en matière de formation policière spécialisée, l'amélioration des performances et l'exécution efficace des différentes missions policières dans la lutte contre toutes les formes de criminalité, notamment la neocriminalité et le crime transfrontalier».

Le général major Hamel a indiqué que «les défis sécuritaires communs» impliquent, pour les deux pays, la consolidation des acquis de la coopération et la promotion des échanges, notamment des expériences, soulignant que la police algérienne «ne ménage aucun effort en vue de renforcer les domaines de coopération policière aux niveaux international et arabe», notamment à travers une large utilisation des nouvelles technologies.

De son côté, l'ambassadeur libanais s'est félicité du niveau des relations exceptionnelles entre les polices des deux pays, saluant «le professionnalisme de la police algérienne» et son rôle primordial dans le soutien et la mise à niveau professionnelle et scientifique des effectifs des polices arabes, pour être au diapason des derniers développements enregistrés dans le domaine de la criminalité. (APS)