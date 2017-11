L’ambassadeur du Venezuela hôte d’El Moudjahid

L’ambassadeur du Venezuela à Alger, Son Excellence José Sojo Reys, a effectué hier une visite de courtoisie au siège du journal où il a été reçu par le directeur général de la publication et son staff.

La situation économique et politique qui prévaut dans ce pays a été évoquée par l’ambassadeur. Il donnera à ses hôtes toutes les explications et éclairages demandés pour tenter de comprendre ce qui se passe au Venezuela.