Protection civile, Gestion de l’information en situation de crise : Acquérir les compétences nécessaires

Dans le cadre du développement et de la modernisation du secteur de la Protection civile particulièrement dans le domaine des ressources humaines, et eu égard aux missions multiples et de plus en plus complexes dévolues au secteur de la Protection civile, notamment en ce qui concerne la prise en charge des différents risques, la Direction générale a organisé, hier, une session de formation sur la communication de crise au profit de 16 officiers chargés de l’information au niveau de la Direction de la Protection civile de la wilaya d’Alger.

Sous l’intitulé «De la communication opérationnelle à la communication de crise», cette session de formation qui s’étale sur sept jours est assurée par des experts français. «Ces sessions de formation visent à former l'ensemble des officiers chargés de la communication de la protection civile des 48 wilayas à une gestion efficace de l'information en cas de crise», a indiqué à la presse le Colonel Farouk Achour, chef de service de la communication à la Direction générale de la protection civile.

M. Achour a signalé que plus d’une cinquantaine d’officiers chargés de la communication bénéficieront au fur et à mesure de cette formation «importante» en leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour qu'ils puissent agir, au quotidien, de façon efficace et rapide en cas de crise, a-t-il précisé. L’officier supérieur a fait savoir que cette formation entre dans le cadre de l’application du programme de jumelage algéro-européen (P3A) et vise à préparer les officiers à la gestion de l’information en cas de risques et au management des crises, notamment dans le domaine de l’utilisation des médias sociaux. Selon lui, à l’issue de cette formation, les participants seront capables de choisir et mettre en œuvre les outils d’identification et de dimensionnement des crises ; de préparer et conduire une démarche de communication de crise, que ce soit sur les plans technique, scientifique, social et aussi d’appréhender la nature et les principales caractéristiques des situations de crise afin d'apprendre à y faire face et enfin de mettre en place les outils de retour d’expérience et de préparation à la gestion de la communication en cas de crises.

4.400 interventions, dont 3.550 opérations de secours en un mois à Alger



Le Colonel Frédéric Delacroix, directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Creuse (France), chargé de cette formation, a indiqué, pour sa part, que cette session de formation va permettre aux officiers de gérer de la manière la plus efficace des situations de crise et de communiquer de la façon la plus simple l'information à la population et aux professionnels (journalistes). Il a indiqué que ces sessions de formation permettront, non seulement aux participants d'acquérir des savoir-faire mais également des capacités et des compétences dans le domaine de la communication.

De son côté, M. Khaled Benkhalfallah, le chargé de la communication auprès de la direction de la Protection civile de la wilaya d’Alger, a dressé un bilan exhaustif des interventions effectuées par ses services au cours du mois d’octobre, a fait savoir que pas moins de 525 accidents de la circulation faisant 544 blessés, ont été enregistrés.

Par ailleurs, l’on apprendra que plus de 4.400 interventions dont 3.550 opérations de secours et d'évacuation ont été effectuées et 71 décès ont été enregistrés par la protection civile de la wilaya d'Alger. En matière d'incendie, 470 incendies ont été enregistrés durant la même période, dont 17 incendies en milieu urbain (habitations, locaux, marchés et autres), un incendie industriel, 157 feux de forêt, 18 incendies de véhicules outre 277 incendies divers, ajoute la même source.

Ces mêmes services ont enregistré 39 interventions pour des intoxications alimentaires et apporté les premiers secours à 46 personnes, dont 20 hommes, 13 femmes et 13 enfants. Pour ce qui est du bilan des brûlures, ces mêmes services ont enregistré 12 interventions qui ont permis de secourir 9 personnes atteintes de brûlures superficielles qui ont été évacuées vers les services médicaux spécialisés pour des soins et effectué 623 interventions concernant des cas de chutes qui ont fait 5 morts.

Des campagnes de sensibilisation sur la prévention des risques des asphyxies seront organisées à l'effet d'ancrer la culture de prévention et appeler à respecter les règles et normes de sécurité en matière d'achat et de montage des appareils de chauffage.

Ces campagnes de sensibilisation qui dureront tout au long de la saison hivernale toucheront les espaces publics, les centres de formation, les instituts, les universités ainsi que les établissements scolaires pour mettre l'accent sur la nécessité du respect des normes de sécurité pour prévenir ces accidents.

Sarah A. Benali Cherif