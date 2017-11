M. Kaouane reçoit le président du haut conseil de la langue arabe : Collaboration dans les médias arabophones

Le ministre de la Communication, Monsieur Djamel Kaouane a reçu en audience, hier, le président du Haut Conseil de la langue arabe - HCA, le Docteur Salah Belaïd.

La rencontre a porté sur la place de la langue arabe dans les médias arabophones algériens ainsi que sur la perspective d'une collaboration du Haut Conseil de la langue arabe avec le ministère de la Communication dans le sens de la mise à contribution de l'expertise de cette instance afin d'accompagner les médias nationaux dans l'effort d'amélioration de l'usage de la langue arabe.

Le ministre de la Communication autant que le président du HCA ont convenu de l'importance de veiller à ce que cette langue de communication et d'information qui s'adresse massivement au citoyen algérien soit indemne d'incorrections et de fautes courantes.

Il a été, à ce titre, envisagé des sessions de formation, en direction des journalistes, dont le calendrier sera fixé d'un commun accord entre le ministère de la Communication et le Haut Conseil de la langue arabe.