RND : Pour une gestion consensuelle

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, a plaidé, hier à Tizi Ouzou, en faveur de la mise en œuvre d’une gouvernance démocratique et consensuelle des Assemblées locales.

S’exprimant devant une assistance très nombreuse à la maison de la culture Mouloud-Mammeri, Ahmed Ouyahia a fait savoir que la gestion démocratique et consensuelle des Assemblées locales que mettront en œuvre les futurs élus de son parti au niveau des APC et APW est la meilleure solution aux sempiternels blocages que vivaient par le passé plusieurs assemblées populaires, entravant ainsi leur fonctionnement normal et la prise en charge des préoccupations quotidiennes des citoyens ainsi que le développement local. « J’invite nos futurs élus à mettre en œuvre au niveau des APC et APW que dirigera le parti une gestion démocratique et consensuelle avec les élus d’autres partis pour éviter les blocages et la pénalisation des citoyens», a-t-il indiqué, en louant les qualités intrinsèques des candidats de son parti à Tizi-Ouzou et dans l’ensemble des wilayas du Pays.

« Nos candidats méritent de bénéficier de la confiance totale des citoyens et citoyennes, eu égard à leurs intégrité morale, expérience et surtout compétences et engagement aux côtés de la population», a insisté le secrétaire général du RND, sous les applaudissements nourris émanant de la salle pleine comme un œuf et totalement acquise au discours électoral du premier responsable du RND. Ce dernier a débuté son meeting électoral par des hommages appuyés aux martyrs de la glorieuse révolution de Novembre 1954, du devoir national et aux victimes des événements douloureux du printemps 2001 en Kabylie. Après ces hommages, Ahmed Ouyahia a rappelé que les martyrs se sont sacrifiés pour libérer l’ensemble du territoire algérien et non pas une partie de ce territoire, et que ce territoire restera un et indivisible aujourd’hui et demain.

« L’Algérie restera une et indivisible Assa azzeka », a-t-il précisé en langue nationale et officielle Tamazight, avec laquelle d’ailleurs il s’est exprimé tout au long de son meeting.

Sur le plan économique et concernant la crise financière que subissent tous les pays producteurs de pétrole, dont l’Algérie, le secrétaire général du RND a rassuré les citoyens que le gouvernement a pris des mesures appropriées pour sortir de cette crise financière, notamment le recours au financement non conventionnel, qui a permis de verser les salaires des fonctionnaires, de payer les dettes des entreprises pour poursuivre la réalisation des projets en chantiers et assurer d’autres dépenses. L’emprunt contracté par le Trésor public auprès de la Banque d’Algérie nous permettra aussi de relancer la réalisation de plusieurs projets qui ont été gelés pour manque de finances, d’augmenter les budgets des communes et d’accélérer la réalisation des projets en souffrance comme le stade de 50 mille places de Tizi-Ouzou, a encore fait savoir Ahmed Ouyahia, en disant que les mesures prises par notre Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour sortir de cette crise financière nous permettront surtout « d’être Amazighs (Libres) à l’intérieur comme à l’extérieur ».

« Malgré cette crise, le pays est resté debout. Et le peuple est notre force pour faire face sereinement à cette crise », s’est-il encore réjoui.

Par ailleurs, l’hôte de la ville des Genêts n’a cessé, tout au long de son discours électoral, d’exhorter les citoyens à préserver d’abord puis à consolider la paix qu’a retrouvée notre pays grâce à Dieu, au peuple et au Président de la République qui a œuvré inlassablement pour le retour de la stabilité et la quiétude dans notre pays après une décennie de terrorisme.

Enfin, le numéro un du RND a conclu son meeting électoral en appelant le peuple algérien à voter massivement le 23 novembre prochain pour la préservation de la paix dans notre pays et en faveur des listes du RND.



« La campagne s’est déroulée dans de bonnes conditions. »



Dans une déclaration à une télévision privée, le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a jugé que la campagne électorale pour le compte des prochaines élections locales s'est déroulée jusque-là dans de bonnes conditions.

« La campagne a certes débuté timidement durant la première semaine, mais elle a fini par atteindre sa vitesse de croisière dans le semaine suivante», a-t-il reconnu.

Évaluant le discours électoral des partis en lice pendant cette campagne, Ouyahia a estimé que dans l’ensemble «il y a eu un débat d'idées où tout un chacun a eu à développer sa vision de la gestion de la commune et de la wilaya et il reste aux citoyens d'en apprécier la portée».

Tout en refusant d'apporter un quelconque jugement sur le discours des autres, le premier responsable du RND a toutefois exprimé sa satisfaction de constater que son parti avait développé un « discours cohérent, empreint de sincérité avec les citoyens».

« Tout en axant notre discours sur la collectivité locale portée sur la décentralisation, la prise en charge de la commune et le consensus autour de cette prise en charge, nous avons aussi développé un discours avec une vision nationale qui sert l'intérêt suprême du pays», a-t-il déclaré, en ajoutant que le parti qu’il dirige se refuse de verser dans la démagogie par la multiplication de promesses qu’on ne peut honorer.

Bel. Adrar