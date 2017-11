ANR : Travail, confiance et espoir

Après avoir parcouru 20 wilayas du pays, le secrétaire général de l’ANR était hier à Sétif où il a mis particulièrement l’accent sur l’impact que peuvent produire les élections locales, notamment dans la consolidation de l’édifice institutionnel. Belkacem Sahli dira à cet effet que les APC et les APW sont la propriété du peuple et appellera les citoyens à voter massivement le jour J. « Le 23 novembre est une occasion d’évaluer l’action des élus et d’exprimer son attachement aux valeurs et aux constantes de ce peuple », a-t-il souligné, faute de quoi, « nous risquons de succomber une fois encore dans ce printemps que connaissent certains pays arabes», a-t-il ajouté. Le SG de l’ANR a indiqué par la même que la souveraineté populaire n’est pas en contradiction avec la légitimité révolutionnaire et exhortera les jeunes et les moins jeunes à se ressourcer constamment dans les valeurs de Novembre qui sont les repères de la société et constitueront toujours la juste réponse à ceux qui s’aventurent sur le terrain de la déstabilisation. A propos des prochaines élections, Belkacem Sahli ajoutera que « notre parti n’est pas un parti de circonstance», appelant, au-delà de toute considération, à la confrontation des programmes au moment notamment où des moyens sont consentis par l’Etat, citant notamment les 100 milliards qui seront mobilisés pour les plans communaux de développement et qui dira-t-il ne doivent pas être utilisés pour la réfection du carrelage ou autre action du genre mais aller dans le sens d’un développement local qui tire son essence du progrès et des aspirations des citoyens. Il plaidera à ce titre pour des élus compétents à même de gérer avec une vision prospective autant dans l’accompagnement de la dynamique du développement local, que celui des équilibres qui se doivent, ainsi que la mise en œuvre de la démocratie participative et la politique de décentralisation qui doit rapprocher le développement du citoyen. Le secrétaire général de l’ANR ne manquera pas par ailleurs de souligner qu’en dépit de la conjoncture financière difficile qui prévaut, l’Algérie recèle de réelles potentialités pour surmonter cette crise et relever le défi. Il consacrera dans ce contexte une large place à la politique de l’investissement et à la confiance qui doit prévaloir à ce niveau, au moment, dira-t-il, où notre pays est fort de sa stabilité politique, sécuritaire et même financière, et ce, en évoquant les réserves de change de plus de 100 milliards de dollars. « Il nous reste donc à retrousser nos manches, avoir confiance en nous-même et être animés d’espoir», ajoutera l’intervenant qui rappellera la mission qui échoit à l’élu dans un contexte marqué par de profondes réformes et un environnement qui nous incite à valoriser le patrimoine des collectivités locales. Belkacem Sahli, qui appellera à la consolidation du dialogue et de l’écoute, ajoutera que le discours de son parti est un discours réaliste et objectif, qui s’inspire des nécessités du terrain et va dans le sens de la complémentarité et non pas de l’affrontement.

F. Zoghbi